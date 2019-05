Gazdaság

Rekordbevétel mellett növelte nyereségét tavaly a Bosch

hirdetés

A Robert Bosch csoport a csütörtökön az MTI-hez eljuttatott mérlegbeszámolója alapján rekordösszegű 78,465 milliárd euró értékesítési árbevételre tett szert 2018-ban az előző évi 78,066 milliárd euró után. Nettó nyeresége pedig 3,574 milliárd euró lett tavaly a 2017-es 3,294 milliárd euró után.



A cég tavalyi forgalmából 41 milliárd euró, 53 százalék származott az európai piacról és 40 milliárd 2017-ben. Az európai piacon belül a németországi 16 milliárd euróra nőtt 15 milliárd euróról.



A csoport nagyobb forgalmat bonyolított Kínában, mint az Egyesült Államokban, Kínában 14 milliárd eurót, az Egyesült Államokban 10 milliárd eurót. A tavalyi forgalom mindkét piacon nagyjából megegyezett az előző évivel.



A csoport bevételének 61 százalékát a mobilitási megoldások üzletág adta, 23 százalékát a lakossági használati cikkek, kilenc százalékát az ipari megoldások, 7 százalékát pedig az energiaipari és építőipari megoldások. Az arány nagyjából megegyezett az előző évivel.



A működési eredmény 2018-ban 26,769 milliárd euróra csökkent az előző 27,712 milliárd euróról.



A csoport adó és kamatfizetés előtti (üzemi) eredmény (EBIT) 5,502 milliárd euróra emelkedett 2018-ban a 2017-es 4,944 milliárd euróról. Az adózás előtti nyereség pedig 5,067 milliárd euróra nőtt 4,796 milliárd euróról.



Állóeszköz beruházásokra 4,946 milliárd eurót fordított 2018-ban a Bosch az előző évi 4,345 milliárd euró után. Bevételarányosan 6,3 százalékra emelkedtek a Bosch beruházásai tavaly a 2017-es 5,6 százalékról. Az arány az előző három évben is 5,3 és 5,8 százalék között alakult.



Kutatás-fejlesztési kiadásokra 7,3 milliárd eurót fordított tavaly a Bosch az előző évi 7,0 milliárd euró után. Bevételarányosan a kutatás-fejlesztési kiadások 9,3 százalékra nőttek tavaly a 2017-es 9,0 százalékról. A megelőző három évben is 9 és 10 százalék között alakult az arány.

A 2018-as év végi állás szerint a Bosch világszerte mintegy 410 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, 7700-zal többet az előző évinél. A létszámnövekedés oroszlánrészét, közel ötezrest az európai térség adta, Németországban ezen belül 1700 alkalmazottal nőtt a foglalkoztatottak száma.



A kutatás-fejlesztésben a Bosch 70 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 4 ezerrel többet mint 2017-ben. Informatikai területeken 27 ezer alkalmazottat foglalkoztat a Bosch és a következő öt évben további 25 ezerrel tervezi növelni a létszámot.



A Bosch világgazdasági előrejelzésében a növekedési ütem lassulására számít, 2,3 százalékos GDP-növekedést vár az idén a 2018-as 3,2 százalék után. Ebből Európában 1,0 százalékot 2,1 százalék után, az amerikai kontinensen 1,8 százalékosat 2,5 százalék után, az ázsiai-csendes-óceáni térségében pedig 3,8 százalékosat 4,6 százalék után.



Volkmar Denner, a Bosch igazgatótanácsának elnöke az éves beszámoló alkalmából elmondta, hogy a cég a számára fontos ágazatok és régiók nehéz üzleti környezete ellenére is idei árbevételének a 2018-ast kismértékben meghaladó növekedésére számít. Az első három hónap teljesítményadatai ezt alá is támasztják, közel járnak a tavalyi azonos időszakéhoz.



A vezérigazgató hangsúlyozta: A Bosch csoport a rövidtávú kilátásoktól függetlenül is fokozza az éghajlatváltozás ellen és a levegőminőség javítására irányuló erőfeszítéseit, és mint az innovációban élvonalbeli vállalat fejlett technológiai megoldásokat kínál majd az ökológiai kihívásokra. "Mi leszünk az első olyan jelentős iparvállalat, amely alig több mint egy év alatt éri el a karbonsemlegesség nagyratörő célkitűzését. 2020-tól a világszerte működő mind a 400 Bosch telephely karbonsemlegessé válik" - jelentette be Volkmar Denner.