Ősszel indul a pilótaképzés a Hévíz-Balaton Airporton

Ősszel indul a pilótaképzés a Hévíz-Balaton Airporton

Az új akadémiának két éven belül 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz. 2019.05.02

Novemberben elindul a Közép-Európai Légiközlekedési Klaszter (CEAC) pilótaképzése a sármelléki Hévíz-Balaton Airport területén, az új akadémiának két éven belül 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a repülőteret működtető Hévíz polgármestere.



Papp Gábor (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy Hévíz 2012-ben létesített 100 százalékban önkormányzati tulajdonú céget a sármelléki repülőtér működtetésére, amelyhez az állam is minden évben támogatást biztosít. A hévízi önkormányzat évente 50 millió forinttal, a fejlesztési tárca 120-130 millió forinttal támogatja a repteret.



Kezdetektől hittek abban, hogy ez a reptér nyugat-magyarországi regionális légikikötőként üzemelhet, de nem csupán a régió multimodális közlekedési csomópontjává válik, hanem logisztikai szolgáltató központként és iparterületként is működhet. A jelenlegi elképzelések szerint a légi kikötőt elsősorban Frankfurttal és Londonnal szeretnék összekötni menetrend szerinti járatokkal, de előrehaladott tárgyalásokat folytatnak tel-avivi, szentpétervári és norvégiai járatok indításáról, de ezen túlmenően nagy befektetői érdeklődés mutatkozik az egykori laktanyaterületen logisztikai központ és ipari park kialakítására is.



A repülőtéri fejlesztéseknek nagy lökést ad a Zalaegerszegen épülő, Európában is egyedülállónak számító járműipari tesztpálya, valamint az M7-es autópályát a zalai megyeszékhellyel összekötő M76-os gyorsforgalmi út, ami érinti a repülőteret - jelezte Papp Gábor.



A polgármester felidézte: Szijjártó Péter külügyminiszter és Stig Eyde, a norvég CEAC elnöke hétfőn jelentette be, hogy Magyarországon is elindítja pilótaképzési projektjét partnerével, a szintén norvég tulajdonú Pilot Flight Academyvel 15 millió euró beruházással, amelynek helyszíne a Sármelléken működő Hévíz-Balaton Airport. A képzések novemberben indulnak, a beruházás keretében a tervek szerint két éven belül az új hévízi akadémiának 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz.



Oktatási létesítményeket alakítanak ki, modern, oktatási célú légi járműveket és repülésszimulátorokat vásárolnak, hangárépületeket, irodákat és tantermeket, valamint hallgatói szálláshelyeket építenek a repülőtéren.



Az akadémia közvetlenül légitársaságok részére fog pilótákat képezni. A képzés "nem lesz negatív hatással" a térségben élőkre, hiszen az oktatás alapvetően szimulátorokon, illetve négyszemélyes kisgépekkel történik majd - ismertette a polgármester.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) elmondta: a norvég fél határozott véleménye volt, hogy a magyarországi befektetési és üzleti környezet teljes mértékben alkalmas, hiszen a többi versenyképes országgal összehasonlítva Magyarország kiemelkedő lehetőséget kínál. Hazánk központi elhelyezkedése Európában, kiegyensúlyozott időjárása és éghajlata, a rendelkezésre álló repülőterek és a légtér tökéletes helyszínné teszi a légitársasági pilóták oktatására. A pilótaképzéssel kapcsolatos beruházások magasan képzett munkaerőt és innovatív technológiát igényelnek, s ez a minőségi fejlesztés a dinamikusan fejlődő légügyi ágazat további beruházásait, logisztikát, szervizelést is generálhat.



Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere (Fidesz-KDNP) szerint a Balaton és Keszthely térségét illetően is hatalmas lehetőséget jelent a most bejelentett program, valamint azok a fejlesztések, amelyek a Hévíz-Balaton Airport előtt állnak. A várható beruházások Keszthely számára is fontosak, hiszen az ide érkezők minden bizonnyal a Balaton-parti város szolgáltatásait is igénybe kívánják majd venni.