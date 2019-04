Gazdaság

Újabb négy évig Koji László az ÉVOSZ elnöke

Tartózkodás és ellenvélemény nélkül, további négy évre Koji Lászlót választotta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökének a szervezet szerdai, éves közgyűlése - olvasható a Magyarépítők.hu portálon.



Koji László 2015 óta vezeti a szövetséget. Az elnök május végéig összehívja a megújított elnökség alakuló ülését, ahol megválasztják az ÉVOSZ alelnökeit.



A Magyarépítők.hu beszámolója szerint az elnök újraválasztása előtt beszámolt az ÉVOSZ tavalyi szakmai munkájáról. Sikerként értékelte a kormányzat által elindított támogatási forrást, és azt is, hogy a nagyvállalatokat támogató program az építőipari cégek számára is megnyílt.



Fontos eredményként említette meg az ÉVOSZ javaslatait tükröző szakképzési stratégiát, amit a kormány is elfogadott, és aminek alapján szakképző központokat lehet majd létrehozni.