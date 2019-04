Gazdaság

Lakossági tájékoztató és szolgáltató honlapot indított a Pénzügyminisztérium

A pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiához kapcsolódva a Pénzügyminisztérium (PM) lakossági tájékoztató és szolgáltató internetes honlapot indított Okosan a pénzzel! címen. 2019.04.23 12:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A PM pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára az oldalt bemutató keddi sajtótájékoztatón Budapesten elmondta, hogy a lakosság mindennapi igényeihez igazodva hasznos anyagokat és alkalmazásokat gyűjtöttek egybe könnyen érthető formában, áttekinthető elrendezésben. Az oldal a pénzügyi felvilágosító tartalmak mellett gyakorlatias útmutatókat kínál és szolgáltatásokat ajánl a legáltalánosabb élethelyzetekre, így többek között lakásvásárláshoz vagy a nyugdíjas évek megtervezéséhez és gyermekvállaláshoz kapcsolódóan - ismertette Balogh László.



Tartalmaz többek között háztartási költségvetés kalkulátort is, amely összesíti a kiadásokat és a bevételeket, összehasonlításokat és grafikonokat készít, az elkészített anyagokat pedig letölthető formában teszi elérhetővé, megkönnyítve ezzel a tudatos, hosszú távra szóló pénzügyi tervezést.



Az oldalon megtalálhatóak az OECD pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó anyagai, amelyek nemzetközi kitekintést is biztosítanak, a tematikus rovatok pedig kiterjednek az öngondoskodásra, tőzsdei ismeretekre, biztosításokra és hitelekre is. Utóbbiak helyes megválasztásához ma már elengedhetetlenek a pénzügyi alapismeretek - tette hozzá a helyettes államtitkár.



A kormány nem csak az állam, hanem a családok költségvetési egyensúlyát is fontosnak tekinti, gyarapodásukat és hosszú távra szóló tervezésüket ezért az internetes eszközökkel is támogatja - fogalmazott Balogh László.



Az okosanapenzzel.hu honlapot a PM a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódva hozta létre. Az oldal összeállításában részt vettek más tárcák, állami és szakmai szervezetek, többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Állami Számvevőszék (ÁSZ), a Magyar Államkincstár (MÁK), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), a Pénziránytű Alapítvány, valamint a pénzügyi szereplők érdekképviseletei is. A tematikus rovatokról ezek alkalmazásai is elérhetők, így többek között az elektronikus kárbejelentő vagy az MNB bankszámlaválasztó kalkulátora.



A folyamatosan frissülő honlap okostelefonon és táblagépen is megtekinthető, sőt a közösségi médiában is megjelent. Hirdető plakátjait a következő hetekben az iskolákba is elküldik, hogy a legfiatalabbak érdeklődését is fölkeltsék az oldalon elhelyezett tesztek, játékos alkalmazások és ingyenesen letölthető tananyagok iránt. A PM arra számít, hogy a honlap minden korosztály pénzügyi tájékozottságát fejleszteni fogja, támogatja a pénzügyi lehetőségek és termékek közötti eligazodást, és segít elkerülni a fogyasztói csapdákat - mondta a helyettes államtitkár.