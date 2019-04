Munkabeszüntetés

Sztrájkoltak a Metro áruházak alkalmazottai

hirdetés

Újabb sztrájkot tartottak a Metro Kereskedelmi Kft. dolgozói szerdán délután 12 és 16 óra között, a közelmúltbeli figyelmeztető sztrájk után.



Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke az MTI-nek azt mondta, sikeresnek ítélik a sztrájkot. Tájékoztatása szerint a vállalat 13 áruházából tízben tartottak munkabeszüntetést, amelyben mintegy 300 dolgozó - a napi beosztotti létszám körülbelül 50 százaléka - vett részt.



A szakszervezeti elnök közölte: a Metro szerdán küldött egy ajánlatot, de nincs benne előrelépés a korábbiakhoz képest.



A Metro Kereskedelmi Kft. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy körülbelül 180-an sztrájkoltak a vállalat 2400 dolgozójából a délelőtti és a délutáni műszakot is beleértve, dél és 16 óra között. Minden áruház zökkenőmentesen működött a sztrájk ideje alatt, és azóta is - tették kozzá.



A KASZ sztrájkbizottsága az újabb sztrájkot azzal indokolta, hogy az április 12-i, egy áruházra kiterjedő figyelmeztető sztrájk óta a Metro vezetésétől nem érkezett ajánlat a sztrájkkövetelésekre. Kilátásba helyezték, amennyiben továbbra sem érkezik elfogadható ajánlat, a sztrájkbizottság tagjai hosszabb idejű sztrájk szervezésébe kezdenek.



Az előző sztrájkkal kapcsolatban közölték: a munkavállalók elutasítják a munkáltató ajánlatát a bérezési rendszer átalakítására. A munkavállalók a többi között azt követelik, hogy minden munkakörben emeljék meg bruttó 210 ezer forintra a teljes munkaidőben dolgozók alapbérét, ezt az összeget vegyék figyelembe a tizenharmadik és a tizennegyedik havi béreknél is. A követelések között szerepel az is, hogy az alapbéremelést vezessék át a bértáblán, továbbá a cég ismerje el a fizetésekben a dolgozók munkában eltöltött éveit.



A Metro Kereskedelmi Kft. a KASZ által meghirdetett sztrájkkal kapcsolatban szerdai közleményében kifejtette: a Metro három év alatt 55 százalékkal emelte a kezdő béreket, ez idén eddig több mint 10 százalékos béremelést jelentett. Jelenleg a szakmai bérminimumnál 19,5 százalékkal magasabb, 233 333 forint belépő bért fizetnek. A Metro a menedzsement szerint javaslatokat tett a KASZ követeléseire, de a szakszervezet ezeket elutasította.



Karsai Zoltán erre reagálva úgy vélekedett, az 55 százalékos béremelés nagyjából leköveti a szakmai bérminimum emelkedését, amit a törvény előír. A sztrájkbizottság tagjai továbbra is nyitottak a tárgyalásokra, de ez csak akkor lehetséges, ha a munkáltató érdemi választ ad a követelésekre - tette hozzá.