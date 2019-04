Kéne az eső

NAK: mesterséges vízpótlással még elkerülhető az aszály

Amennyiben a jelenlegi vízhiányos időszak a mezőgazdaságban hosszú ideig fennmarad, és huzamosabb ideig nem esik kellő mennyiségű csapadék a földekre, aszály alakulhat ki, ez azonban mesterséges vízpótlással még elkerülhető - hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).



Emlékeztettek: a vízgazdálkodásért felelős belügyminiszter a tartósan vízhiányos időszakot április 1-jével hirdette ki.



A tartósan vízhiányos időszak alatt a termelők vízdíj-költségterhei minimálisra csökkennek, vízkészlet-járulékot nem kell fizetni, a vízszolgáltatás alapdíjának 70 százalékát pedig átvállalja az állam - idézték fel.



A NAK az Országos Vízügyi Főigazgatóság adataira hivatkozva tájékoztatott arról, hogy a január és március között lehullott csapadék mennyisége 24 és 94 milliméter között alakult, az országos területi átlagérték 54 milliméter volt, ami az időszakos átlagnál 41 százalékkal kevesebb.



A meteorológiai előrejelzések szerint a kialakult állapot számottevően nem fog változni, átlagosan csapadékos időjárás esetén továbbra is egyhavi csapadékhiány valószínűsíthető. A csapadékhajlam növekedésével a kedvezőtlen helyzet számottevően javulhat - tették hozzá.



Az agrárkamara az Országos Meteorológiai Szolgálat hosszú távú meteorológiai előrejelzésére is emlékeztetett, amely szerint áprilisban, májusban és júniusban is az átlagosnál melegebb és szárazabb időjárás valószínűsíthető.