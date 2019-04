Pánik

Az MKIK is csatlakozik az agrártámogatások csökkentése ellen indított aláírásgyűjtéshez

Csatlakozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) által az agrártámogatások csökkentése ellen indított aláírásgyűjtéshez, amelyet február végi indulása óta több mint 165 ezren írtak alá - jelentették be a két kamara közös sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Győrffy Balázs, a NAK elnöke kiemelte, hogy a 2020 utáni közös agrárpolitikában (KAP) az Európai Bizottság javaslata szerint a migráció kezelésére átcsoportosítandó összegek miatt jelentősen csökkennének az uniós agrártámogatások. "Ez nem az agrárium belső ügye, hanem a teljes magyar gazdaságot és népességet érinti" - jelentette ki Győrffy Balázs.



Parragh László, az MKIK elnöke elmondta, hogy kiemelt jelentőségűek azok a támogatások, amelyeket az unió az agráriumnak nyújt. Amennyiben az agráriumra fordított kiadások csökkennének, az nemcsak az agrárvállalkozásokat és a termelőket érintené, hanem közvetve a teljes magyar társadalmat, a felzárkózó országokat, és különösen azokat, akik a mezőgazdaságban érdekeltek földrajzi adottságaik miatt. Ezért csatlakozva a kezdeményezéshez kérik az MKIK területi kamaráit, a tagságukat, a vállalkozásokat a petíció támogatására - hangsúlyozta.



Győrffy Balázs kiemelte, hogy a bizottság írásban már kereste a kamarát a petícióval kapcsolatban. Az aláírások összesítését követően a tervek szerint felhívják a bizottság figyelmét arra, hogy van egy megfontolandó állásfoglalás az ágazat vonatkozásában. Hozzátette, hogy az agrártársadalom szinte minden országban igyekszik kifejteni álláspontját. A NAK arra számít, hogy az újonnan felálló bizottsághoz ezen üzenetek eljutnak majd.



Kitért arra is, hogy jelenleg nehéz megbecsülni azt, hogy a jövőben mennyivel csökkenhetnek az uniós agrártámogatások. A legsúlyosabb elvonások hektáronként akár 15 ezer forintot is jelenthetnek. A magyar agrárgazdaságban reálkonvergencia valósult meg az elmúlt években, jól látható módon közeledik az ország az uniós átlaghoz, a források beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.