Húsvét - Erős forgalomra számítanak az áruházláncok

A tavalyinál is erősebb húsvéti forgalomra számítanak az áruházláncok; a vásárlók változatlanul sonkákból, tojásból, kalácsokból és édességekből vesznek jóval többet az átlagosnál, de a kereslet egyre inkább a minőségi termékek felé tolódik - derül ki az MTI által készített körképből.



Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a húsvéti forgalom átlagosan mintegy 5 százalékos növekedésére számít a tavalyihoz képest. Az MTI kérdésére elmondta: március-áprilisban a húsvéttól függetlenül is lendületet vesz a kiskereskedelem. A húsvét elsősorban az élelmiszerboltok forgalmában jelenik meg, az ünnephez kapcsolódó élelmiszer-vásárlások elérhetik idén a 60 milliárd forintot. A teljes kiskereskedelemre ugyanakkor a szezonális vásárlások is jelentős hatással vannak tavasszal - jelezte.



A megkérdezett áruházláncok mindegyike arra számít, hogy a nagypénteki munkaszüneti nap csak átrendeződéssel jár, az előző és utána jövő napra koncentrálódhat a kieső pénteki forgalom.



Az Auchan Magyarország az MTI megkeresésére közölte: a húsvéti időszakban 10 százalék feletti forgalomnövekedésre számítanak az előző év azonos időszakához képest, az előző hónaphoz képest pedig 30 százalékosra. A húsvéti bevásárlás már öt héttel az ünnep előtt elkezdődött, a roham az utolsó héten várható.



A korábbi évek tapasztalatai alapján húsvét előtt 30-40 százalékkal nő a tojás forgalma az Auchan áruházaiban, idén az ünnepet megelőző napokban csaknem 2 millió tojás értékesítésére számítanak. Sonkából az éves forgalom 20 százalékát kitevő mennyiséggel készülnek. Kalácsokból, ünnepi tortákból és aprósüteményekből 25 százalékkal többet adnak el ebben az időszakban. Idén csokitojásból több mint 1,1 millió, egyéb csokifigurából mintegy 800 ezer darab értékesítését várják.



A hagyományos hazai árérzékenység ellenére minden termékcsoportban nő az igény a minőségi termékek iránt - hangsúlyozta az Auchan.



A Spar Magyarország tájékoztatása szerint húsvét hetében akár 50 százalékkal is nagyobb lehet a forgalom egy átlagos héthez képest, az üzletekben a karácsonyihoz hasonló nagyságú a forgalom, és mintegy 30 százalékkal megnő a vásárlások átlagos értéke. A tartós élelmiszerek beszerzése két-három héttel az ünnep előtt elkezdődik, a friss áruk vásárlása az utolsó hétre koncentrálódik.



Az idén 200 tonnát meghaladó kötözött sonka értékesítését várják. A húsok és húskészítmények mellett a legnagyobb a kereslet a tojás iránt, kétszer annyi is fogyhat, mint más időszakokban. Az áruházlánc évek óta tapasztalja, hogy a vásárlók egyre inkább a könnyen és gyorsan elkészíthető süteményeket vagy a késztermékeket keresik.



Minden terméknél a magasabb minőség iránt nagyobb a kereslet, különösen a szezonális édességeknél. A csokinyuszik és tojások mellett az egész évben kapható édességek forgalma is több mint 20 százalékkal nő a húsvéti időszakban - közölte a Spar.

A CBA Kereskedelmi Kft. az MTI kérdésére jelezte: a húsvét változatlanul a második legnagyobb forgalmú időszak az évben, az ünnepi hónap forgalma 20 százalékkal is meghaladhatja az átlagost. A legnagyobb vásárlói rohamot az ünnep előtti másfél hétben várják.



Minden termékből több fogy ilyenkor, de a legnagyobb mértékben a húsvéti szezontermékek - füstölt húsok, csokoládéfigurák, tojás, zöldség-gyümölcs, szeszes italok - forgalma bővül - írták.



A CBA szintén azt tapasztalja, hogy a vevők évről évre többet vásárolnak, és egyre inkább a magasabb minőségű termékeket keresik, nagyobb arányban fogynak a hagyományos érlelésű húsféleségek, illetve a csokoládéfigurák közül a magas kakaótartalmúak.



A Tesco-Global Áruházak Zrt. arról számolt be, hogy a húsvéti időszak forgalma másfélszerese az átlagosnak. A legtöbb vásárlóra az utolsó héten számítanak, az ünnep közeledtével a friss áru is jobban fogy az átlagosnál. A füstölt termékek éves forgalmának körülbelül a felét teszi ki a húsvéti értékesítés, a pékáru éves volumenének 20-25 százalékát. A vállalat arra számít, hogy az ünnepi időszak alatt mintegy 4 millió darab figurás édességet, valamint 15-16 millió tojást vesznek a vásárlók a Tesco áruházaiban.



Az Aldi Magyarország várakozása szerint a vásárlók a nagypéntek előtti csütörtökre időzítik a legnagyobb bevásárlást. A vásárlások átlagos értéke akár 30-40 százalékkal is meghaladhatja a más időszakokban tapasztaltat.



Az ALDI arra számít, hogy kalácsokból több tíz tonna, tojásból több millió, sonkából csaknem 100 tonna fogy majd el a húsvéti időszakban. A vevői igények változásával kapcsolatban két tendenciáról számolt be a társaság, tapasztalataik szerint nő a kereslet a prémium minőségű termékek iránt, illetve egyre többen keresik és választják a magyar termékeket.



A Gallicoop Zrt. az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a vállalatnál mintegy 150 tonnás kiszállítás várható főtt-füstölt pulykatermékekből a tavalyi 100 tonnához képest, ami 50 százalékos forgalomnövekedés.



A társaság szerint egyik üzlethálózat sem szeretné kihagyni kínálatából a pulykasonkát a húsvéti időszakban, a kereslet a fogyasztók tudatosabb táplálkozás iránti érdeklődésével van összefüggésben.



A Gallicoop szintén kiemelte, hogy a vásárlási szokások a prémium, illetve a középkategória irányába tolódtak el, a korábbi olcsó, kevésbé minőségi termékek háttérbe szorulnak. A forgalom növekedésére számítanak a húsvéti időszakban a nyers pulykahús értékesítésében is.