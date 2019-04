Turizmus

Megtelnek a szállodák a húsvéti ünnepekre

Az egész országban teltházzal üzemelnek a szállodák a húsvéti ünnepekkor, a szobák átlagára pedig 5-10 százalékkal magasabb a tavalyinál - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke.



Budapesten teljes teltház lesz húsvétkor, a fővárosban a két-három éjszakás foglalások jellemzőek. A négynapos hosszú hétvégén az ország összes régiójában jelentős lesz a vendégforgalom. Szabad szobát már csak elvétve lehet találni - fejtette ki.



Hozzátette: minden szállástípus iránt jelentős volt az érdeklődés, az előfoglalások alapján az ünnepi hétvégén nemcsak a szállodák, hanem a panziók és az apartmanok is megtelnek.



Elmondta azt is, hogy a vidéki szállodákban hosszabbak, 4-5 éjszakásak a foglalások, az iskolai tavaszi szünet miatt sokan tovább maradnak. A félpanziós csomagok a legnépszerűbbek, de sok szálloda speciális húsvéti csomagot is kínál a vendégeknek.



Megjegyezte, hogy mivel az idén áprilisban van húsvét, így az időjárás is jobban kedvez a szabadidős programoknak.