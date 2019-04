Mezőgazdaság

AM: ismét lehet kacsa- és libahúst szállítani Kínába

hirdetés

Ismét engedélyezi a kínai vámhivatal a kacsa- és libahústermékek Magyarországról történő behozatalát, amely 2015 óta az országot érintő madárinfluenza-járvány miatt bevezetett tilalom következtében nem volt lehetséges - közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken.



Az agrártárca ismertette, hogy a korlátozás feloldásával három olyan magyar létesítmény kezdheti meg a kacsa- és libahús exportját, amely korábban már szállított az ázsiai országba.



Emellett újabb baromfihús-előállító üzemeknek is lehetősége nyílik Kínába exportálni - tette hozzá az AM.