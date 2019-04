Biznisz

Csányi: az albán bank megvásárlásával egy gyorsan fejlődő országba lépett be az OTP

Albánia jó makrogazdasági mutatókkal rendelkezik, egy gyorsan fejlődő és makrogazdasági szempontból stabil országba sikerült belépnie az OTP-nek azzal, hogy megvette a Societe Generale csoport albán leánybankját, a Banka Societe Generale Albania SH.A. (SGAL) pénzintézetet - mondta Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója szerdán Tiranában sajtótájékoztatón.



A SGAL csaknem 6 százalékos piaci részesedésével Albánia ötödik legnagyobb bankja, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az albán bank megvásárlásával az OTP csoport már a kelet-közép-európai régió tíz országában van jelen, és Moldova lesz a 11. ország, ahol elkezd tevékenykedni - jelezte.



Csányi Sándor felidézte: az OTP 15 éve már megpróbált megvásárolni egy albán bankot, de akkor alulmaradt a Raiffeisennel szemben, de most kedvezőbb helyzetben, egy fejlődő és makrogazdasági szempontból stabil országba sikerült belépnie ezzel a bankvétellel.



Rámutatott: Albánia ugyan az egyik leggyorsabban növekvő európai gazdaságot mondhatja magáénak, de a banki termékek penetrációja, elterjedtsége alacsony, így jelentősen lehet növelni, szélesíteni a banki termékek elfogadottságát az ügyfelek között, van tere a növekedésnek.



Az OTP a legnagyobb bank szeretne lenni az albán piacon. Ezt elsősorban organikus növekedéssel szeretnék megvalósítani, de ha megfelelő akvizíciós célpontot találnak, azaz egy jó bank megvehető lesz, akkor megvizsgálják az akvizíciós lehetőséget - fűzte hozzá az elnök-vezérigazgató.



Csányi Sándor arról is szólt, hogy Albániában a turizmus várhatóan nagymértékben beindul a következő években, ehhez kapcsolódóan a pénzügyi szolgáltatások terén az OTP jelentős szerepet kíván játszani.

Az OTP elnök-vezérigazgatója elmondta: az idei év végére az OTP mérlegfőösszege a 70 milliárd eurót is elérheti, tavaly az adózás utáni eredménye már meghaladta az 1 milliárd eurót. Csányi Sándor jelezte: az OTP vezetése a növekedés híve, de nem mindenáron akar növekedni.



Wolf László vezérigazgató-helyettes egy kérdésre elmondta: Albániában most semmilyen új tárgyalásba nem kezdtek egy esetleges következő bankvételről. A most megvásárolt albán bank vételi árát - az eladó pénzintézet álláspontjára hivatkozva - nem közölte, de annyit elárult, hogy a profitból kevesebb mint öt év alatt megtérül a bank megvétele.



Bese Péter, a jövőben OTP Albánia néven működő bank felügyelő bizottságának elnöke elmondta: az utolsó, pénzügyileg lezárt évben, 2017 végén az albán pénzintézet mérlegfőösszege 641 millió euró volt, adózás utáni nyeresége 3,2 millió eurót tett ki. A megvásárolt bank több mint 170 ezer ügyfelet szolgál ki, 36 fiókkal rendelkezik Albániában, és két újabb bankfiókokat terveznek nyitni.



Bese Péter véleménye szerint nagyon jó bankot vett az OTP, az albán pénzintézet személyi állománya kiváló, és Albániában ennek a banknak a legalacsonyabb az npl-rátája, vagyis a nem teljesítő hitelek aránya. Jelezte: a digitalizáció megvalósítását és a kiszolgálás minőségének további javítását szeretnék elérni.