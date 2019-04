Románia

Első alkalommal volt magyar stand a GastroPan pék- és sütőipari kiállításon

Közel 21 ezren látogatták meg a hét végén Aradon tartott 11. GastroPan pék- és sütőipari, valamint gasztronómiai szakmai kiállítást, amelyen Magyarország nemzeti standdal vett részt.

Váradi János, a kiállítás szakmai hátterét biztosító PanGastRo Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. jóvoltából első alkalommal volt a vásáron magyar nemzeti stand.



A kiállításon 22 ország 133 kiállítója mutatta be a szakma számára készített felszereléseit, alapanyagait, szakmai megoldásait. A látogatók 92 százaléka a sütőiparban, cukrászatban, fagylalt-, kávé- és csokoládéiparban, a közétkeztetésben és a vendéglátóiparban érdekelt vállalkozó vagy szakember volt.



A kiállítás alkalmával díjazták a legjobb pék- és cukrásztermékeket, megválasztották az év tortáját, illetve az év kézműves és ipari kenyerét is. Idén egy nemzetközi díjat is átadtak a leginnovatívabb kenyér elkészítéséért, a díjat a magyarországi Pedró Pékség pékje, Takó Zoltán nyerte, "Szerencsetarsoly" nevű kézműves kenyerével.



Váradi János szerint a világban a szakmai kiállítások elsősorban a brandépítést szolgálják, a romániai kiállításokon azonban még az eladás a domináns. A résztvevő cégeknek az eladott áruból bőven visszajönnek a részvétel költségei.



Kivételes lehetőségnek nevezte a magyarországi cégek számára, hogy nyelvi korlátok nélkül juthatnak hozzá olyan szolgáltatásokhoz, amelyek a romániai piaci megjelenést segítik elő.



Váradi János, aki korábban a magyar pékszövetség igazgatója volt, 2001-ben költözött Magyarországról Székelyudvarhelyre, ahol azóta adja ki a romániai pék és cukrász szakma egyetlen szakmai folyóiratát, amelyet a Moldovai Köztársaságban is terjesztenek. E kiadvány hirdetői kérték fel a szakmai kiállítás megszervezésére.