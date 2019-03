Eredmény

Sikeres a Kisalföldi Erdőgazdaság gyümölcsoltási programja

Sikeres a Kisalföldi Erdőgazdaság (Kaeg) Zrt. ötödik éve tartó gyümölcsoltási programja, amelyen az előzetes jelentkezések szerint idén már több mint kétszázan vesznek részt szombat délután a Győrhöz közeli Ravazdon - tájékoztatta a zrt. ravazdi erdei iskola vezetője az MTI-t.



Libor Mária elmondta, a programmal az őshonos magyar gyümölcsfajták fogyasztását és továbbörökítését segítik. Hozzátette: ezért szervezték meg a római katolikus egyház által március 25-én ünnepelt, gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódva az oltó programot.



A korábbi alkalmakkor gyermekek és felnőttek közösen oltottak be vad alanyokat, például vadalmát, vadkörtét, ezúttal pedig az idei év fáját, a sajmeggyet oltják be meggyel és cseresznyével. A programban március 2-án, a fák nyugalmi időszakában, oltóvesszőket is gyűjtöttek, amelyekkel szombat délután az erdőgazdaság által biztosított sajmeggy vadalanyra saját oltványt fognak készíteni.



Libor Mária kitért arra is, hogy a zrt., a többi állami erdőgazdasághoz hasonlóan, közcélú tevékenységként tart fent erdei iskolákat, ahol a legfiatalabbakat a környezettudatosságra nevelik. Ennek egyik eleme, hogy nemcsak az erdővel, hanem az erdő nyújtotta lehetőségekkel is megismertetik őket, így például a vadalanyokkal. Két éve gyermekek oltottak be vadalmákat, amelyeket otthonaikban azóta is gondoznak.