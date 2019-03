Légi

Folyamatosan nő a magyarországi repülőterek forgalma

Folyamatosan nő a magyarországi repülőterek forgalma; Debrecenben megduplázódhat, Budapesten a 15 milliót is elérheti az idei utasszám - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerda esti Híradójában.



A debreceni nemzetközi repülőtéren tavaly 382 ezer utas fordult meg, idén 700 ezerre számítanak, mivel nemcsak a járatok, hanem az úti célok száma is bővül. Király Tamás, a Debrecen International Airport ügyvezető-helyettese elmondta, Debrecenből jelenleg 11 úti célt érnek el, ez a szám március 31-én 14-re nő.



Mint kiemelték, Budapestről többek között Izraelbe is el lehet repülni. Az El Al Izraeli Légitársaság most ünnepelte budapesti járatindításának 30. évfordulóját. A légitársaság Magyarországi igazgatója, Váradi János azt mondta, számukra a biztonság az első, és sokan úgy tartják, hogy az El Al a világ egyik legbiztonságosabb légitársasága. Az elmúlt 30 évben több mint 1 millió utas vette igénybe a magyar járatot.



Az ismertetés szerint Magyarországról 44 légitársasággal 134 repülőtérre lehet eljutni.



Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója azt mondta: köszönhetően a magyarországi turizmus fejlődésének, tavaly dinamikusan nőtt az utasforgalom, elérték a 14,9 milliós utasszámot.



Felmérések szerint az utasok száma idén tovább nő - hangzott el a Híradóban, amelyben emlékeztettek, hogy vasárnaptól sűrűbben, 10 percenként közlekedik a 100E busz a Deák Ferenc tér és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja között.