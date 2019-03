Üzlet

Üzent a tüntető tejtermelőknek a Penny Market

Az érdekképviseletek a magyar piac szétveréséről beszélnek, az áruházlánc pedig megindokolta a lépését. 2019.03.26 18:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olcsón árusított szlovák tej miatt tejtermelők tüntettek a Penny Market Kft. alsónémedi logisztikai központjánál. Az érdekképviseletek a magyar piac szétveréséről beszélnek, az áruházlánc pedig megindokolta a lépését.



Az áruházlánc múlt héten csütörtökön kezdte a drasztikusan alacsony árú szlovák UHT tej forgalmazását. Az agrárkamara és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hatósági ellenőrzést kezdeményezett a cég ellen a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalnál és a Nemzeti Adó és Vámhivatalt vezető államtitkárságnál.

A Penny Market Kft. akkor közleményben reagált a tiltakozásra, amelyben azt írták: hogy az áruház választékában jelenleg 11 magyar forrásból származó folyékony tej van és 1 import. Tavaly folyékony tejtermékeik közel 100 százaléka magyar forrásból származott, és a jövőben is ezt tervezik tartani.



Kedden a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) a Penny Market Kft. támogatásával számos magyar tejtermelő tüntetett az olcsó szlovák tej forgalmazása miatt.



A NAK elnöke azt a kérdést intézte az áruházlánc vezetéséhez, hogyan történhet meg, hogy a szlovák gazdáktól drágábban vásárolt és az ottani kereskedelmi láncokban szintén drágábban értékesített tejet Magyarországon, a szállítási költséget is beleszámolva, olcsóbban értékesítik.



A NAK elnöke reméli, ez a figyelmeztető demonstráció elég lesz, hogy a Penny Market Kft. vezetése megértse, hogy "olcsótej akciókkal" nem veszélyeztethetik a magyar tejágazatot.



Jakab István, a Magosz elnöke arról beszélt, hogy az Európai Unió más tagállamaiból azért hozzák be az ott felhalmozódó felesleget, hogy szétverjék a magyar piacot.

A Penny Market szerint nem volt elég magyar tej a beszállítóknál, ezért kellett más forrásból fedezni a vásárlói igényeket; a szlovák UHT tej alacsony, 135 forintos ára pedig közleményük szerint a cég üzleti és gazdasági tevékenységéből származó árelőnynek köszönhető, amelyet átengedtek a vásárlóknak.



A Penny öt évvel ezelőtt csatlakozott a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácshoz, minden esetben kérik a terméktanács támogatását annak érdekében, hogy a vásárlói igényeknek megfelelő mennyiségű magyar tejet tudjanak beszerezni - közölte a cég, hozzátéve, hogy ezt a március elején kialakult helyzet előtt is megtették.



A fogyasztói igények meghaladták magyar beszállítóik erőforrásait, ezért fedezték más forrásból a fennálló igényeket - hangsúlyozták.



Florian Naegele, a Penny Market Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a közlemény szerint úgy fogalmazott, hogy a kialakult helyzet számukra sem a legmegfelelőbb, de a Penny Marketnél a legfontosabb a vásárlók igényeinek zavartalan kielégítése és a legjobb ár-érték arányú termékek biztosítása.