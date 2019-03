Úzlet

Tibi atya dobozos fröccsel lép a piacra

hirdetés

Versenytársat kapott a dobozos sör - itt van a dobozos fröccs. Ha sört lehet dobozból inni, akkor fröccsöt miért ne lehetne? Hamarosan rajtol az idei nyár egyik legnagyobb slágere: a dobozos változat. Hamarosan piacra kerül Tibi atya legújabb fejlesztése, a dobozos fröccs, amely - bár egyelőre várhatóan nem lesz vetélytársa a hasonló kiszerelésű söröknek - minden bizonnyal jót fog tenni a hazai bor- és fröccskultúra népszerűsítésének.



Az 1,3 millió Facebook követővel rendelkező Tibi atya tanácsa egyszerű: ne azért idd, mert menő, hanem azért, mert nincs jobb! A fröccs ma már nem a talponállók vagy a vizsgára készülő egyetemisták nagy kedvence -hanem ahogy azt számos nemzetközi példa mutatja- olyan modern és közkedvelt frissítő ital, amelyet magas fokon is lehet csinálni, első osztályú alapanyagokból, minőségi csomagolásban kiszerelve.

A terméket fejlesztő szakemberek számára a bor kiválasztásánál az volt a legnagyobb kihívás, hogy úgy kerüljön prémium minőség a dobozokba, hogy az ne mozdítsa meg a középkategóriás értékesítési árat. "Nem célunk, hogy a fröccs iránt nyitott fiatalok csak egyszer kóstolják meg a Tibi atya fröccsét, sőt éppen ezzel ellentétesek a terveik: azt szeretnénk, ha olyan minőséggel találkoznának, amely meggyőzné őket arról, hogy mostantól csak ezt érdemes vásárolni" - nyilatkozta a márka egyik tulajdonosa, Tóth Máté. "Rengeteg tételt megkóstoltunk, mire a kiválasztott bor alapok mellett döntöttünk. Azonban semmi sincs "kőbe vésve": a jelenlegi arányok még változhatnak a jövőben" - tette hozzá a Humbák Művek egyik alapítója.

Az üzleti célok között nem pedig a bárok és éttermek meghódítása az elsődleges cél, hanem a kereskedelmi szegmens kiszolgálása. (A kocsmák és a szórakozóhelyek nem jelentenek üzleti potenciált: azokon a helyeken ugyanis a legtöbben -a ház borából és szódából- saját ízlésüket legjobban kiszolgáló aránnyal elkészített italt kérik.)



Bár nem lehetetlen, hogy idővel számos étterem itallapjára is felkerüljön Tibi atya itala, most mégis a boltokban való elérhetőség megoldása a prioritás. Ezzel úgy tűnik, most nincs is gond: a dobozos fröccs ugyanis hamarosan a jobb trafikokban, boltokban, a Lidlben, és számos nemzetközi szupermarket polcán is elérhető lesz.