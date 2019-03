Gazdaság

A sztrájk után visszatér a normális gyártási rendbe a Hankook

A március 12-én elkezdett és csütörtök este megállapodással végződő sztrájk után a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási gyára visszatér a normális gyártási rendbe - közölte a cég pénteken.



A vállalat közleményében kiemelte: a békés megállapodás jegyében elfogadták a folyamatos munkarendben dolgozó kollégák műszakpótlékának emelését, illetve a szolgálati időre vonatkozó bónuszra, a jubileumi kifizetésre és az év végi bónuszra vonatkozó javaslatokat.



A szakszervezet pedig elfogadta, hogy a magyar gyár vezetése az idei átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelés mellett már nem hajt végre további emelést - tették hozzá.



A dolgozókat képviselő Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetség (VDSZ) elnöke, Székely Tamás pénteken, Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a sztrájk sikere a megállapodás megszületése. Közölte, hogy az új béremelés több elemből épül fel: része a 6 százalékos műszakpótlék emelés, a munkaköri besorolásoknál történt 5 százalékos emelés és az éves bónusz, amit az idén decemberben minden munkavállaló, azaz a sztrájkolók is megkapnak.



A VDSZ elnöke kiemelte, így a cégnél a legkisebb keresetű dolgozók fizetése 18,5 százalékkal nő 2019-ben 2018-hoz képest.



A szakszervezet február 14-én jelentette be bérigényét a vállalat felé, a bértárgyalások eredménytelenek voltak, ezért a szakszervezet munkaügyi konfliktust jelentett be március 4-én. Két nappal később kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hankook rácalmási gyárában.



A vállalat ezt követően jelentette be az átlagos 13,6 százalékos differenciált, teljesítmény alapú béremelést. Ezt a lépést a VDSZ nem fogadta el, ezért kezdődött a határozatlan idejű munkabeszüntetés március 12-én.