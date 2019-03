Szakszervezet

VDSZ: a sztrájk sikere a megállapodás a Hankooknál

hirdetés

A március 12-én a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási gyárában kezdődött sztrájk sikere, hogy megszületett a megállapodás a további béremelésről a dolgozókat képviselő Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetség (VDSZ) és a gyár vezetése között - mondta a VDSZ elnöke pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.



Székely Tamás szerint a Hankookkal kötött megállapodáshoz hozzájárult, hogy a szakszervezet az utóbbi napokban már a vállalat felső vezetésében dolgozó dél-koreai kollégákkal tudott egyeztetni.



A VDSZ elnöke emlékeztetett, a szakszervezet február 14-én jelentette be bérigényét a vállalat felé, a munkáltató hozzáállása miatt azonban a bértárgyalások eredménytelenek voltak, ezért a szakszervezet munkaügyi konfliktust jelentett be március 4-én.



Két nappal később kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hankook rácalmási gyárában. A vállalat erre válaszul jelentette be az átlagos 13,6 százalékos differenciált, teljesítmény alapú béremelést. Ezt a lépést a VDSZ nem fogadta el, mert szerintük a 13,6 százalékos, differenciált béremelés hatására a cégnél már régebben dolgozók körülbelül 10 százalékos, az újonnan belépők pedig mintegy 20 százalékos béremelésben részesültek - mondta a szakszervezeti vezető.



A március 21-én este történt bérmegállapodás a február eleje óta húzódó munkaügyi konfliktusnak vetett véget a Hankook rácalmási gyárában - tette hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy megállapodás értelmében a dolgozók fizetése további 8,5 százalékkal emelkedik a cég által korábban egyoldalúan végrehajtott átlagosan 13,6 százalékos differenciált, teljesítmény alapú bérfejlesztés után.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a új béremelés több elemből épül fel: része a 6 százalékos műszakpótlék emelés, a munkaköri besorolásoknál történt 5 százalékos emelés és az éves bónusz, amit az idén decemberben minden munkavállaló, azaz a sztrájkolók is megkap.



A VDSZ elnöke kiemelte, így a cégnél a legkisebb keresetű dolgozók fizetése 18,5 százalékkal nő 2019-ben 2018-hoz képest.



A megállapodás részét képezte még a legalább 5 éve a cégnél dolgozóknak egyszer járó bruttó 70 000 forintos juttatás, amely azoknál a munkavállalóknál, akik már 10 éve dolgoznak a vállaltnak bruttó 100 000 forint, a 15 éve itt dolgozóknak pedig bruttó 200 000 forint plusz juttatást jelent.