A tejtermelők szervezete hatósági ellenőrzést kezdeményezett a Penny ellen

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TTT) hatósági ellenőrzést kezdeményezett a Penny Market Kft. ellen a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalnál és a Pénzügyminisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkárságánál az üzletlánc által piacra dobott extrém alacsony árú szlovákiai import UHT tej miatt - tájékoztatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a terméktanács pénteken az MTI-t.



A közleményben kiemelték: az üzletlánc a lépésével a magyar tejfeldolgozóknak és tejtermelőknek hosszabb távon is jelentős károkat okozhat.



A leginkább érintett magyar tejtermelők a Penny elleni demonstrációk előkészítésébe kezdtek, amihez a NAK és a terméktanács minden segítséget megad nekik - közölték.



Az üzletlánc március 21-től akciós újságja címlapján is hirdetve egy lépésben 14 forintos kiskereskedelmi árcsökkentéssel, 135 forintos dömping fogyasztói áron kezdte el értékesíteni az import, 1,5 százalékos zsírtartalmú tejet - ismertették.



A szakmai szervezetek szerint az árképzés azért is különös, mert Szlovákiában az elmúlt hónapokban a magyarországihoz képest kilogrammonként átlagosan legalább 4-5 forinttal drágábban cserélt gazdát a nyerstej.



A szervezetek szerint előfordulhat, hogy egyes szlovákiai feldolgozók Magyarországon vezetik le a senkinek sem kellő maradékot.



A sajtóközleményben a NAK és a TTT határozottan felszólították a Penny Market Kft.-t az akció azonnali visszavonására.



A közleményben úgy fogalmaztak, "a Penny Market Kft. a mostani lépésével minden eddigi közös szakmai és kormányzati együttműködést és munkát semmibe vett, arcon csapva a tejszakmát".



A közleményben arra is kitértek, hogy az import magyarországi termeléshez viszonyított aránya 2018-ra már csak 9 százalék volt, miközben 2010-ben még 35 százalékot tett ki.



A szervezetek szerint a magyar tejágazat fejlődése szempontjából nagy jelentősége volt annak, hogy az ESL és az UHT tejek általános forgalmi adója az idén csökkent.