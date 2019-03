Élelmiszerbiztonság

Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszert épített ki a Nébih

A projekt egyik kiemelt célja a hatóság meglévő adatelemző rendszereinek optimalizálása és korszerűsítése volt. 2019.03.21 15:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Lezárta az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer (Intel) kifejlesztését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a 3,805 milliárd forint értékű beruházás a Széchenyi 2020 programban, az EU vissza nem térítendő támogatásból valósult meg két év alatt.



A Nébih csütörtöki közleménye szerint a projekt egyik kiemelt célja a hatóság meglévő adatelemző rendszereinek optimalizálása és korszerűsítése volt. A fejlesztéssel a rendszerbe áramló több és jobb minőségű élelmiszerlánc-információ révén javult az adatok elemezhetősége, a közöttük lévő kapcsolatok feltárása és a Nébih kockázatelemzési rendszereinek hatékonysága.



Az új rendszerrel kiépült az élelmiszerlánc egységes adatmodellje és információmenedzsmentje, ami főleg az állategészségügyi törzsadatok kezelésében hoz előrelépést, és támogatja a Nébih helyszíni ellenőrzéseit, valamint a tevékenység-regisztrációs folyamatokat is. A rendszer a későbbiekben elemenként tovább bővíthető, újabb élelmiszerbiztonsági szakterületekre is kiterjeszthető.



Az Intel rendszerfejlesztés egy újabb fontos lépés volt a hazai élelmiszerláncban felmerülő kockázatok, aktuális problémák gyorsabb és hatékonyabb kezelése felé - írták. Az ügyféloldali folyamatok újraszervezésével és elektronizálásával csökkent az ügyintézési idő, ahogy az élelmiszerlánc-szereplők adminisztratív terhei is, emellett több központosított elektronikus ügyintézési szolgáltatáshoz is kapcsolódott a Nébih.



A hivatal honlapján közzétett tájékoztató szerint a projektben a Nébih mellett konzorciumi tag a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a vállalkozó a T-Systems Magyarország Zrt.