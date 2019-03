Gazdaság

Májusban indulhat a Hungexpo fejlesztése

A beruházással a Hungexpo minden csarnokát felújítják, építenek hozzá egy új kongresszusi központot, új fogadóépületet, és megújítják a parkolókat is. 2019.03.20 18:41 ma.hu

Májusban elindulhat a Hungexpo Budapesti Vásárközpont fejlesztése - jelentette be Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója a szállodaszövetség közgyűlésén szerdán Budapesten.



Közölte: a beruházással a Hungexpo minden csarnokát felújítják, építenek hozzá egy új kongresszusi központot, új fogadóépületet, és megújítják a parkolókat is.



A bemutatott látványtervek alapján az új konferenciaközpontban kétezer fős plenáris terem, 26 szekcióterem, 2500 négyzetméternyi kiállítótér és 2300 négyzetméteres tetőterasz kap helyet, és két új kiállítási csarnokot is építenek.



Mezei Gábor tervező közlése szerint 2021 nyarára várható a fogadóépület befejezése, a többi épület pedig 2020 körül készülhet el.



Ganczer Gábor kijelentette: meggyőződésük, hogy üzletileg fenntarthatóan tud működni az új kiállítási és kongresszusi központ. Közlése szerint a fejlesztés tervezése során figyelemmel voltak arra, hogy a párhuzamos rendezvények megtartása biztosított legyen. A két bejárattal és a főbejárattal három nagyrendezvényt meg lehet tartani majd egy időben a Hungexpon - mondta.



A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos felvetésre a vezérigazgató azt mondta: a mostani tervek között ezek nem szerepelnek, nyitott kérdések. Hozzátette: folyamatosan egyeztetnek a BKK-val és a fővárossal, több lehetőség is felmerült. Ezek között említette a korábbi villamos vonal visszaállítását vagy egy mozgójárdás összeköttetést a Pillangó utcai metróállomás és a Hungexpo között.