Gazdaság

Indul az NHB Bank ügyfeleinek kártalanítása

Az 500 000 forintot meg nem haladó kártalanítási összeget a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek banki átutalással kapják meg. 2019.03.18 17:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Március 22-től kapják meg az NHB Bank kártalanításra jogosult betétesei az Országos Betétbiztosítási Alaptól (OBA) az elszámolást - közölte az alap hétfőn.



Az 500 000 forintot meg nem haladó kártalanítási összeget a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek banki átutalással kapják meg. Ehhez be kell jelenteniük az NHB Bank fiókjában a más hitelintézetnél vezetett számlájukat, ha pedig nincs ilyen, nyitniuk kell. A bejelentéshez szükséges Adatbejelentő lap bankszámla bejelentéshez formanyomtatvány letölthető a www.oba.hu internetes oldalról - jelezték.



Az 500 000 forintot meghaladó kártalanítást az OTP Banknál fizetik ki a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betéteseknek. A részleteket az ügyfelek részére tértivevényes levélben megküldött kifizetési elszámolás tartalmazza.



A külföldiek (a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) - összeghatártól függetlenül - banki átutalással kapják meg a kártalanítást, az erről szóló tájékoztatást levélben a következő napokban kapják meg az OBA-tól.



Ismertették: az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre vagy székhelycímre. Annak, akinek lakcíme vagy egyéb adata megváltozott, de azt az NHB Banknál még nem jelentette be, meg kell tennie a bejelentést az NHB Bank fiókjában az ügyfélszolgálati pontnál.



Közölték: jogi személy esetén, ha a társaság cégjegyzésre kötelezett, a cégjegyzésre jogosultak által aláírt formanyomtatványon jelenthetik be a cégjegyzékben szereplő - az NHB Bankon kívüli - magyarországi hitelintézetnél vezetett számlaszámot, amelyre a kártalanítás átutalását kérik majd. Ebben az esetben a kitöltött számlaszám-bejelentő nyomtatvány postai levélben megküldhető az OBA postai címére (1535 Budapest, Pf. 793).



Jelezték: az OBA a honlapján részletes hirdetményt tesz közzé a kártalanításról, emellett a hirdetmény a következő napokban megjelenik a Népszava és a Blikk oldalain.



Az OBA a kártalanításra jogosultak részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euróig, forintban fizeti ki a kártalanítást.



A Magyar Nemzeti Bank ez év március 14-i hatállyal vonta vissza NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. működési engedélyét.