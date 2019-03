Árverés

Csaknem másfél millió forintért kel el egy biedermeier váza a BÁV tavaszi kamaraaukcióján

2019.03.14 19:30 MTI

A BÁV tavaszi árverésének leghosszabb licitharcát egy 19. századi bécsi biedermeier váza hozta el, amely végül tizenkétszeres áron, 1,47 millió forintért kelt el - olvasható az Aukciósház MTI-hez elküldött pénteki közleményében.



Közlésük szerint a csütörtök esti árverésen jelentős áremelkedést értek el a brilles és színes drágaköves ékszerek is, elsősorban az eljegyzésre szánt szolitergyűrűk, míg a képzőművészeti anyag legkiemelkedőbb darabja volt Albrecht Dürer Szent Katalin mártíromságát ábrázoló fametszete, amely végül 295 ezer forintért talált új gyűjteményre.



Az ékszerkollekció leginkább keresett darabjai a nagyobb brillel ékített szolitergyűrűk voltak. Sokán szálltak harcba egy 0,6 karátos briliánssal ékített aranygyűrűért, amely végül háromszoros áron, 369 ezer forintért kelt el. Hasonlóan élénk érdeklődés övezte a színes drágaköves ékszereket, ezek közül is főleg a smaragdok számítottak népszerűnek. Egy 7 smaragddal és egy rubinnal ékített nagyméretű, extravagáns gyűrű háromszoros áremelkedés után 221 ezer forinton kelt el. Sokan licitáltak a korabeli art deco ékszerekre is, és igen kedveltek voltak az ötvösékszerek.



Az aukció képzőművészeti anyagából kiemelkedett Albrecht Dürer Szent Katalin mártíromságát ábrázoló fametszetének egy eredeti dúcról készült 18. századi utólagos levonata. Az alkotás egykor a Zichy-gyűjteményt gazdagította, a ritka alkotás a Szépművészeti Múzeum bírálatával került az árverésre, és végül 295 ezer forintért talált új gyűjteményre.



Boromisza Tibor Halászok című alkotása több mint kétszeres áron, 656 ezer forintért kelt el, míg Cserepes István Korcsolyázók című műve több mint ötszörös áron, 209 ezer forintért cserélt gazdát. Nagy érdeklődés övezte a budapesti életképeket, de keresettek voltak a női portrék is: Jándi Dávid Sárga blúzos lánya 393 ezer forintért kelt el.



Az asztali ezüsttárgyak közül leginkább a gasztró különlegességeket keresték a vásárlók, ezek közül is a kis értékű, de mutatós, ma is hasznos tárgyak voltak kelendőek. A legtöbben a 19. századi porcukorhintőre, tortalapátokra, teás- és mokkáskanál készletekre licitáltak.



A műtárgyak közül a Zsolnay-kerámiák voltak a legnépszerűbbek. Két, 1980-as években készült tulipánvázát 180 és 221 ezer forintért adták el. Sokan érdeklődtek a különlegességnek számító 20. század eleji, eredeti csomagolásában fennmaradt építőkockák, illetve az amerikai szecessziós pénztárgép iránt is, ez utóbbi 233 ezer forintért talált új gazdára.



A BÁV árverési szezonja a 74. Művészeti aukcióval folytatódik, amelyet május 14-15-én rendeznek a MOM Kulturális Központban.