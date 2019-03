Munkabeszüntetés

Véget ért a sztrájk az oroszlányi Wescastban

A szakszervezet tájékoztatása szerint a munkáltató eredeti béremelési ajánlatának több mint háromszorosát érték el az összefogással. 2019.03.13 09:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bérmegállpodással ért véget a kedd reggel kezdődött, háromnaposra tervezett sztrájk a kipufogó öntvényeket készítő, kínai Wescast Hungary Autóipari Zrt. 1200 fős oroszlányi üzemében - írta közösségi oldalán a Vasas Szakszervezeti Szövetség.



A szakszervezet tájékoztatása szerint a munkáltató eredeti béremelési ajánlatának több mint háromszorosát érték el az összefogással.



A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökének korábbi tájékoztatása szerint a Wescast bruttó 65 forintos órabéremelést ajánlott, a munkavállalók viszont egységesen, minden alkalmazottra nézve a négyszeresét kérték kezdeti követelésként, ami bruttó 70 ezer forintos fizetésemelést jelentett volna.



Mivel a tárgyalások keddig eredménytelenek voltak, kedd reggel nyolc órakor előre bejelentett, háromnaposra tervezett sztrájk kezdődött, amelyben az összes dolgozó részt vett. A munkabeszüntetés mind a három műszakot érintette és a munkások hétvégén sem mentek volna be a gyárba dolgozni.



Az üzemben a béremelés előtt az átlagos fizetés alig haladta meg a garantált bérminimumot, ami Oroszlány és környékének átlagához képest alacsony fizetésnek számít.



A Wescast kínai tulajdonú, kanadai központtal működő vállalatcsoport, amely a világ legjelentősebb beszállítója a személyautókhoz és a kisteherautókhoz készített öntött kipufogócsonkok területén. A különféle vasötvözetek öntése és megmunkálása mellett Kanadában, Kínában és Magyarországon is elindították a rozsdamentesacél-termékek gyártását.



A korábban kanadai tulajdonban lévő vállalatot a Bohong-csoport vásárolta meg, és 9 milliárd forintos új beruházással a világ legmodernebb kipufogógyártó technológiáját telepítette Oroszlányba. A társasággal a kormány 2017 májusában kötött stratégiai megállapodást.



Az 1200 főt foglalkoztató Wescast Hungary Autóipari Zrt. dízelmotorokhoz gyárt turbófeltöltő-öntvényeket és kipufogó-leömlőket. A 2015 óta tartó dízelbotrány a cég eredményére is hatással volt. A 2016-os 106,65 millió euró után 2017-ben 97,3 millió euró forgalmat bonyolítottak, a 2016-os 2,38 millió eurónyi profit tavalyelőtt 519,6 ezer euróra csökkent.