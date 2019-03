EU

Vége a beszállító gazdák kizsákmányolásának

„Örömmel tölt el, hogy az Európai Parlament nagy többséggel támogatta a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló új irányelvet, ami képes lesz megvédeni a magyar termelőket a nemzetközi kiskereskedelmi láncok visszaéléseitől” – jelentette ki Erdős Norbert fideszes európai parlamenti képviselő az új irányelv plenáris szavazását követően Strasbourgban.



A fideszes politikus emlékeztetett: az irányelv 16 olyan tisztességtelen forgalmazói magatartási gyakorlatot tilt majd be, amelyek miatt a hazai gazdák is sokat szenvedtek. Ezeket a gyakorlatokat a gazdasági erőfölényükkel visszaélve döntően nemzetközi kiskereskedelmi láncok alkalmazták a beszállító magyar termelőkkel szemben. „Ilyen tisztességtelen magatartási gyakorlat többek között a romlandó élelmiszerek késedelmes kifizetése, a megrendelésektől való utolsó pillanatban történő elállás vagy a beszállítónak a hulladéknak minősülő élelmiszerek visszavásárlására történő kényszerítése” – emelte ki az EP agrárbizottságának tagja. Hozzátette, hogy más gyakorlatokra, mint például a vevő által folytatott promóciós, reklám- vagy értékesítési kampány költségeinek a beszállítóra történő terhelése, csak a felek közötti előzetes és egyértelmű megállapodás esetén lesz mód.



Erdős Norbert kiemelte: ez az első alkalom, hogy uniós szintű jogszabály születik ezen a területen. Az új irányelv felhatalmazza majd a tagállamokat az új szabályok érvényesítésére, megállapított jogsértések esetén pedig szankciók kiszabására. „Az EU polgárai szinte egy emberként követelték ezt a jogszabályt. Egy közelmúltban végzett uniós közvéleménykutatás szerint a válaszadók 96%-a támogatta, hogy a mezőgazdasági termelők piaci helyzetének javítása szerepeljen az EU közös agrárpolitikájának célkitűzései között” – jelentette ki a néppárti képviselő.



Az új szabályok hatálya kiterjed majd a kiskereskedőkre, az élelmiszer-feldolgozókra, a nagykereskedőkre, a szövetkezetekre és a termelői szervezetekre, illetve azokra az egyéni termelőkre, akik az azonosított tisztességtelen forgalmazói gyakorlatok bármelyikétől szenvedtek. A jogszabály minden olyan vállalkozásra alkalmazandó lesz, amelynek éves árbevétele eléri a 111,3 milliárd forintot, míg az e küszöbérték alatti vállalkozások differenciált szintű védelemben fognak részesülni.



Erdős hangsúlyozta: a magyar kormány az irányelvben leírtaknál akár szigorúbb szabályokat is elfogadhat és magasabb szintű védelmet is nyújthat a beszállító gazdáknak az élelmiszermultik túlkapásaival szemben. „Az irányelv Magyarországra bízza, hogy mely hatóságot jelöli majd ki a bírságok kiszabására és a vizsgálatoknak panaszok alapján történő megindítására” – tette hozzá a békés megyei politikus.

Háttér Az Európai Parlament mostani végszavazása után a másik uniós jogalkotó, az Agrárminiszterek Tanácsa is hamarosan jóváhagyja az új irányelv szövegét. A jogszabály a hivatalos kihirdetését követő ötödik napon lép majd hatályba, míg a tagállamoknak két évük lesz az irányelvben szereplő rendelkezéseknek a nemzeti jogukba történő átültetésére.