Munkabeszüntetés

Hankook - A cégvezetés felkészült a várható sztrájkra

hirdetés

A Hankook Tire Magyarország Kft. vezetősége felkészült a várható sztrájkra, a vállalat eltökélt abban, hogy a sztrájk idején, mint eddig is, mindenben törvényesen fog eljárni - közölte a vállalat vasárnap este az MTI-vel.



A Hankook a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) elnökének vasárnapi sajtótájékoztatójára reagálva megerősítette: a szakszervezettel folytatott egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Megjegyezték ugyanakkor, hogy nyugodtan néznek az elkövetkező hetek elé, a partnerek kiszolgálásában nem várható fennakadás.



Közölték, hogy a korábban bejelentett, átlagosan 13,6 százalékos béremelés a vállalatnál rendben megtörtént, az év elejétől visszamenőleges hatállyal.



A Hankook Tire határozottan visszautasította a VDSZ vádjait, miszerint a cég megpróbálja megfélemlíti a munkavállalóit és pressziót vagy pszichikai nyomást alkalmaz. Jelezték, hogy a törvény előírja a munkaidő percre pontos nyilvántartását, beleértve a távollétet, sztrájk esetén is, ezért sem értik a szakszervezet felvetését.



A cég arra kérte a szakszervezetet, hogy felelősségteljesen viselkedjen és ne keltsen alaptalan vádaskodással felesleges feszültséget a munkavállalók között.



A vasárnap hajnali bértárgyalások eredménytelensége miatt hétfőn éjféltől újabb sztrájk várható a Hankook Tire Magyarország Kft. dunaújvárosi gumigyárában - jelentette be Székely Tamás, a VDSZ elnöke vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatóján. A szakszervezet hétfőtől bármikor határozatlan idejű munkabeszüntetést hirdethet, mert lejár a törvény által a sztrájk előtti egyeztetésre biztosított hétnapos határidő - tette hozzá.

Felidézte, a szakszervezet először szerdán élt a munkabeszüntetés eszközével, amikor kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hankook dunaújvárosi gyárában.



A szakszervezeti vezető szerint jelenleg a dolgozók elégedetlensége főként abból fakad, hogy a cég által átlagosan 13,6 százalékos béremelésnek nevezett béremelése teljesítményértékelések alapján differenciáltan valósult meg. Ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a cégnél már régebb óta ott dolgozók körülbelül 10 százalékos, az újonnan belépők pedig mintegy 20 százalékos béremelésben részesültek.



Az ehhez hasonló helyzetek elkerülése érdekében kezdeményezte a szakszervezet már a tárgyalások elejétől, hogy a társaság fix, 18 százalékos alapbér emelést hajtson végre. Ezen felül a szakszervezet követelése még a 13. havi bónusz és a megszakítás nélküli munkarendben dolgozók számára az 5 százalékos pótlék bevezetése - jelentette ki a VDSZ elnöke.



Székely Tamás közölte, a sztrájk pontos időpontját, csak a munkabeszüntetés kezdete előtt hozzák majd nyilvánosságra.