Schneider Electric

Automatizálással energiafelügyelekkel jelentős költség takarítható meg

A Schneider Electric energiamenedzsmenttel és automatizálással foglalkozó nemzetközi cég tanulmánya szerint energiafelügyelettel, automatizálással jelentős működési költséget lehet megtakarítani.



A tanulmány 41 országban a Schneider Electric EcoStruxure platformot használó 230 projektet elemez épületek, adatközpontok, ipar és infrastruktúra területen.



Az MTI-hez küldött közlemény szerint a tanulmány kimutatta, hogy a műszaki folyamatok digitalizálása átlagosan 35 százalékos megtakarítást eredményez a beruházási költségek és a folyamatok ütemezése terén. Ezenkívül az új rendszerek és eszközök üzembe helyezési költsége is átlagosan 29 százalékkal csökkenthető.



A vállalatok átlagosan 24 százalékos energiamegtakarításról számolnak be, amely a digitális átalakításra vezethető vissza.



Az ipari alkalmazások területén a digitális átállás lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kisebb ráfordítással jobb eredményeket érjenek el. Az energiafelügyeleti és az automatizált gyártási folyamatok hatására akár 50 százalékkal nőhet a termelékenység a teljes értékláncon - közölte a Schneider Electric.



