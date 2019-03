Pénzügy

Ezért nem érkezett meg ma a családi pótlék

A Portfolio több olvasója is jelezte, hogy nem kapta még meg a ma várt családi pótlékot, pedig az átutalás a hivatalos tájékoztató szerint március 1-jén várható. A Magyar Államkincstár azonban egyértelmű tájékoztatást adott a lapnak: ez teljesen normális, az átutalások ma megtörténtek, a számlákon a jóváírás várhatóan a következő banki munkanapon történik meg.



Mint írták, a félreértést az okozza, hogy a Magyar Államkincstár honlapján elérhető hirdetményben a pénteki nap szerepel az utalás napjaként, ezért a nyugdíjak legutóbbi késése után sokan gondolhatták, hogy most a családi pótléknál történik majd hasonló.



Tájékoztatásuk szerint azonban ilyesmiről szó sincs: bankszámlára utalásnál a jóváírás az utalás napját követő munkanapon történik meg, míg postai kifizetés esetén 3-5 nap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.



Az Államkincstár kommunikációs osztálya is megerősítette, hogy ez a normális ügymenet, az átutalások megtörténtek, a banki rendszerekben a jóváírás a következő munkanapon történik meg. Tehát hétfőn, március 4-én lesz ott a számlákon a pénz.