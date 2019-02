Gazdaság

Nem vonul ki Magyarországról a SPAR

hirdetés

A SPAR Magyarország teljes mértékben elhatárolódik a Magyar Nemzetben ma megjelent „Kivonulással fenyegetőzik a SPAR” című cikkétől, mely több, valótlan állítást is tartalmaz:

- Le kell szögeznünk, hogy a SPAR Magyarország nem vonul ki Magyarországról. Elkötelezettek vagyunk a magyar piac iránt, melyet mi sem mutat jobban, mint az, hogy az idei beruházási keretünk meghaladja a 26 milliárd forintot.

- A SPAR visszautasítja, hogy a KDFSZ képviselőit, vagy bármilyen szakszervezeti tagot vagy tisztségviselőt zaklatott volna. A SPAR Magyarországnál a KDFSZ egyébiránt nem reprezentatív szakszervezet, Kollektív Szerződés kötésére nem jogosult.

- A KDFSZ által a SPAR-ra irányuló lejárató kampány a dolgozóink szerint félelmet és feszültséget kelt, mely gátolja a nyugodt munkavégzést. A KDFSZ iránti munkavállalói bizalomvesztésnek köszönhetően a Szakszervezetnek olyannyira beszűkült Magyarországon a mozgástere, hogy a tagtoborzás terén már csak etikátlan eszközöket tud alkalmazni, melytől a SPAR mindenkor elhatárolódik.

- A szakszervezetek tagtoborzását a SPAR mindenkor támogatja, a szakszervezeti tagságról minden esetben a dolgozók szabadon, saját akaratokból dönthetnek és ez igaz akkor is, ha valaki saját akaratából elhagyja a szakszervezetek bármelyikét.

- Nincs bérvita a SPAR-nál, a vállalatnál elérhető legalacsonyabb alapbér 220 ezer forint, mely több mint 12 százalékkal magasabb, mint a jelenben elérhető garantált bérminimum. Ezen felül egyedülálló módon 13. havi juttatást is biztosítunk a munkatársaink számára. A targoncavezetők 2018-ban pótlékok és egyéb juttatások nélkül havonta átlagosan bruttó 367.447.- Ft-ot kerestek.

- A SPAR egyedülálló a piacon azzal, hogy saját dolgozókat foglalkoztat logisztikai szervezetében, stabilitást biztosítva ezzel a munkavállalók részére a bejelentett munkahely, a magas színvonalú bérek és a hosszútávú megélhetés tekintetében, melyet munkatársaink pozitív véleménye is visszaigazol.

- A SPAR mind a 13 ezer munkavállalója bejelentett, tiszta, átlátható jogviszonnyal rendelkezik, akik után a vállalat az adó- és járulékfizetési kötelezettségeit mindenkor, időben, hiánytalanul teljesíti. Munkavállalóink iránti elkötelezettségünket mi sem mutatja jobban, mint az idei évben végrehajtott 7,5 milliárd forintos bérfejlesztés, mely szintén egyedülálló a magyar piacon.

- Azonnali hatállyal elindítjuk a szükséges jogi eljárásokat a KDFSZ vezetője és megbízott ügyvédje ellen, mert a SPAR Magyarország nem tud azonosulni olyan lejárató kampánnyal, ahol a KDFSZ a SPAR munkavállalóit eszközként használja saját céljai eléréshez. Minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy megvédjük munkatársainkat és biztosítsuk a feltételeket a nyugodt munkavégzéshez - olvasható közleményükben.