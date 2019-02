Gazdaság

Újra Matolcsy György lesz az MNB elnöke

Matolcsy Györgyöt, az MNB eddigi vezetőjét március 4-ei hatállyal hat évig terjedő időtartamra nevezi ki a köztársasági elnök. 2019.02.28 09:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra Matolcsy Györgyöt nevezi ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökévé - a miniszterelnök javaslatára - Áder János köztársasági elnök - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal csütörtökön.



A közlemény szerint Matolcsy Györgyöt, az MNB eddigi vezetőjét március 4-ei hatállyal hat évig terjedő időtartamra nevezi ki a köztársasági elnök.



Az ünnepélyes eskütétel pénteken lesz a Sándor-palotában - tették hozzá.



Matolcsy György jelenlegi jegybankelnök 2013. március 4-én lépett hivatalba, akkori megbízatása idén március 3-án szűnik meg.



A jegybankról szóló törvény szerint az MNB elnökének megbízatása hat évre szól, és egy személy legfeljebb két alkalommal töltheti be a tisztséget.



Matolcsy György a héten az Országgyűlés Gazdasági bizottsága ülésén kifejtette: a jegybank az elmúlt hat évben képes volt mandátumai előírásait ellátni és hozzájárult egy kivételes növekedési fordulathoz.



Kiemelte: Magyarország valamennyi makro- és mikrogazdasági mutatója kedvező képet mutat, ennek elérésében jelentős szerepet játszott az elmúlt években az MNB is.



A központi pénzintézet 2013-tól teljesítette három mandátumát, elérte az árstabilitást, amit az inflációnak a három százalék körüli, plusz-mínusz egy százalékpontos sávon belüli tartása jelentette, biztosította az ország pénzügyi stabilitását, és segítette a kormányt a gazdaságpolitikája megvalósításában - összegezte.



A gazdasági bizottság kormánypárti képviselői egyhangú támogatásával, 10 igen és 5 nem szavazat mellett támogatta Matolcsy György újbóli jelölését az MNB elnökévé.



Címlapfotó: Matolcsy György beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján a budapesti New York Palace szállodában 2019. február 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd