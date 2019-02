Gazdaság

A Tesco mintegy 30 dolgozójának mondott fel Budaörsön

A Tesco mintegy 30 dolgozójának mondott fel a budaörsi áruházban, a döntést az adott áruház átalakításával indokolták. Karsai Zoltán a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szerint a csoportos létszámleépítésben érintettek a felmondási idejüket töltik, azaz még dolgoznak.



A Tesco Global Áruházak Zrt. az MTI érdeklődésére szerdán azt közölte: a Tesco a vállalati stratégiájával és a megváltozott vásárlói szokásokkal összhangban 2018-ban átalakította a budaörsi áruházat, ezt követően most dolgozták ki az áruház méretével összhangban álló és fenntartható működési modellt. A változás leginkább az eladói munkaköröket érintette.



A vállalat közlése szerint a csoportos létszámleépítés a szakszervezetekkel való egyeztetés mellett a törvényi előírások betartásával történt. Hozzátették, a Tesco annak érdekében, hogy megkönnyítse a kilépők munkakeresését, több kiskereskedelmi céggel is felvette a kapcsolatot.



A KASZ elnöke az MTI-nek megerősítette, hogy valóban tárgyaltak a Tescóval a létszámleépítésről, elmondása szerint a korábbi gyakorlattal összhangban a dolgozóknak a törvényi előírásoknál jobb feltételeket tudtak kiharcolni, példaként a plusz 1 havi bért említette, amelynek a kifizetését a Tesco a végkielégítések átutalásán felül vállalta.



A Tesco közleményében arról is beszámolt, hogy február 23-án bezárták Győrben az Ipar utca 28. alatt található express üzletet. Az express üzlet bezárásától függetlenül a Tesco Győrben továbbra is több áruházban várja a vásárlókat.



Karsai Zoltán a győri esetről elmondta, hogy itt a Tesco egyetlen munkavállalójától sem vált meg, mivel a körülbelül 7-8 érintett dolgozót a városban található többi Tesco áruházba helyezték át.