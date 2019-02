Nébih

Fontos határidő a horgászoknak

A 2018-as horgász fogási naplók leadási határidejére és négy halfaj fogási tilalmának kezdetére hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). 2019.02.27 16:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szakhatóság honlapján közzétett tájékoztatás szerint a horgászok számára fontos dátum február 28., mely az elmúlt évi fogási naplók leadási határideje. Március 1-jén pedig - a már érvényben lévő csukafogási tilalom mellett - másik négy halfaj: a fogassüllő, a kősüllő, a balin és a sügér tilalmi ideje is megkezdődik.



A fogási naplókat ott adhatják le a horgászok, ahol a tavalyi állami jegyet megváltották, vagy ahol az idei beszerzését tervezik. A leadott dokumentumok alapján történik a 2018-as horgászzsákmány országos becslése és összesítése.



A közlemény kitér arra is, hogy amennyiben a halőrök ellenőrzéseik során a napló vezetésével kapcsolatos hiányosságot találnak, nem csupán az érintett állami horgász- vagy halászjegyét vonják vissza, de a szabálytalankodó pénzbírságra és a halfogási tevékenységtől való eltiltásra is számíthat.



A fajlagos fogási tilalmakra vonatkozóan hangsúlyozták: a jelzett halfajok mindegyike számára fontos, hogy ebben az időszakban ne háborgassák őket, így biztosítva számukra az eredményes szaporodás lehetőségét.



Hozzátette, hogy a sügér esetében a jogszabály több szempontból is módosult az eddigiekhez képest: ez a halfaj január 1. óta méretkorlátozással is védett, legkisebb megtartható mérete az orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért 15 centiméter. Ugyancsak újdonság, hogy a domolykóból, a menyhalból és a sügérből együttesen, naponta legfeljebb 3 kilónyit szabad kifogni és megtartani - olvasható a Nébih honlapján.