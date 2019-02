Akvizíció

Új leányvállalattal bővült az OTP csoport

Az OTP csoport tagja, a Monicomp Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kizárólagos tulajdonjogot szerzett a 2006-ban létrehozott EiSYS Számítástechnikai Kft-ben - közölte a bank az MTI-vel kedden. A vételár üzleti titok.



A 2006-ban alapított EiSYS többek között az OTP Bank adattárház töltési és kiaknázási folyamataival foglalkozott, valamint az adattárházra épülő alkalmazások fejlesztésében vett részt a működésének kezdete óta. Az EiSYS Számítástechnikai Kft. 2019. január 31-től került a Monicomp Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tulajdonába. Az EiSYS ügyvezetői feladatait továbbra is Babos Gergely látja el.



Az akvizíciót az OTP csoport "agilis transzformációja" is indokolta. Ez egy munkamódszer, amelynek eredményeként a lakossági termékek fejlesztői, kidolgozói és az IT fejlesztők együtt dolgoznak. Ennek eredményeként gyorsabban, hatékonyabban alkotják meg a banki fejlesztéseket.



A közleményben rámutatnak: az OTP csoport adatmenedzsment-stratégiájának célja, hogy a korszerű technikák segítségével megvalósuljon az önkiszolgáló adatfelhasználást támogató működés.