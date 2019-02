Szövetkezet

A fővárosban dolgoznának leginkább a nyugdíjasok egy felmérés szerint

Budapesten, valamint Fejér és Veszprém megyében tervez munkát vállalni a legtöbb nyugdíjas, többnyire rugalmas időbeosztásban; a munkaerőpiac jól fogadta az atipikus foglalkoztatási lehetőséget - derül ki a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Közész) legfrissebb kutatásából.



A szervezet csütörtöki tájékoztatása szerint a közérdekű nyugdíjas szövetkezeteken keresztül történő munkavállalás egyszerűsége, megbízhatósága és legalitása miatt népszerű. A megkérdezett nyugdíjasok több mint 60 százaléka kiemelten fontosnak tartja, hogy szakértői segítséggel juthat pénzkereseti lehetőséghez, és szinte kivétel nélkül fontosnak tartják, hogy egy helyen legyenek láthatók a lehetőségek és értékelik a széles kínálatból történő választás lehetőségét.



Közleményében a Közész hangsúlyozta: a nyugdíjas szövetkezeti rendszer életképes. A munkaerőpiacon a nagy foglalkoztatók, valamint a kis- és középvállalkozások is jól fogadták az atipikus foglalkoztatási lehetőséget.



Kiemelték azt is, hogy a kedvező adózási rendszert a nyugdíjasok körében alanyi jogra bővítették ez év január 1-től. A vállalkozások eldönthetik, hogy foglalkoztatók akarnak-e lenni, vagy egy szolgáltatás igénybevevői. A nyugdíjasok szintén szabadon dönthetnek, hogy szövetkezeti tagként a szövetkezet nyújtotta előnyöket kihasználva, vagy közvetlenül, általában korábbi munkahelyükön munkaszerződés keretein belül dolgoznak-e.



A közlemény szerint a szövetkezetek monopolhelyzetben vannak abból a szempontból, hogy fel tudják mérni a nyugdíjasok igényeit, kompetenciáit, és ennek megfelelő lehetőségeket garantálnak számukra úgy, hogy a tagok több lehetőség közül is választhatnak.