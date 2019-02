Pénzügy

Az MNB meghosszabbította a betétkifizetési korlátozást az NHB Banknál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) február 15-től további 30 nappal meghosszabbította az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-nél (NHB Bank) a betétek és más visszafizetendő források kifizetésére tavaly decemberben elrendelt korlátozást az NHB Bank likviditási helyzetének rendezése érdekében - közölte az MNB pénteken a honlapján.



A jegybank közleményében felidézte: az MNB 2018. december 18-i végzésében 30 napra elrendelte a hitelintézetnél a betétek kifizetésének korlátozását, 7 millió forintban maximálva az intézkedés hatálya alatt felvehető összeget, valamint megtiltotta a bank részére további kötelezettségek vállalását. A jegybanki intézkedések az NHB Bank befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt ügyfélpénzeket és eszközöket nem érintik.



Az MNB 2019. január 17-i végzésében további 30 nappal meghosszabbította az NHB Banknál a betétkifizetési korlátozást. A hitelintézeti törvény előírása szerint a korlátozó intézkedés teljes időtartama legfeljebb 90 nap lehet.



Az MNB decemberben azért rendelt el betétkifizetési korlátozást, és rendelt ki felügyeleti biztost az NHB Bankhoz, mert vizsgálata során megállapította, hogy a bank likviditási helyzete jelentősen romlott, az LCR mutató értéke rövid távon is az elvárt 100 százalék alá süllyedt, ami az MNB azonnali beavatkozását indokolja. A jegybank ezért felszólította a bank vezetését és többségi tulajdonosát arra, hogy tegye meg a likviditási helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.



Az MNB pénteki közleményében arról tájékoztatott, hogy a hitelintézet a kötelezésnek megfelelően intézkedési tervet nyújtott be a jegybanknak, s megkezdte a likviditási helyzet orvoslására vonatkozó intézkedéseinek teljesítését, a korlátozásoktól eltekintve a megszokott rendben végzi napi működését.



A jegybank folyamatosan nyomon követi az NHB Bank likviditási és egyéb pénzügyi mutatóinak helyzetét. A bank részesedése a magyar hitelintézeti szektor összesített mérlegfőösszegének csupán 0,2 százalékát teszi ki, likviditási helyzete semmilyen módon nem fenyegeti a magyar pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását - hangsúlyozta ezúttal is az MNB.



Az MNB korábbi közlése szerint 67 olyan magánszemély és 88 vállalati betétese van a banknak, akiket a 7 millió forintos betétkivételi korlát az ennél magasabb összegű betét miatt érint, közülük 10 magánszemély és 42 vállalati ügyfél rendelkezik az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítási összegét is meghaladó betéttel. A likviditási helyzet rendezése esetén OBA kártalanításra esetükben sem lesz szükség - közölték.



A NHB Bankban 98,47 százalék részesedése van a BanKonzult Kft.-nek, 1,53 százalék a libanoni Fransa Holding Sal. pénzintézeté.