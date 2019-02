Pénzügy

Nevet váltott a Takarékbank

hirdetés

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét a Takarék Csoport központi bankja, amelynek eddigi nevét - Takarékbank - a május 1-vel megalakuló és egy évvel később - az egyesülések lezárásával - már országos lefedettségű, univerzális kereskedelmi bank viseli majd; a névváltoztatásról a csütörtöki rendkívüli közgyűlés döntött.



A közleményben ismertetik, első lépésként 2019. május 1-jén a Mohácsi Takarék Bank Zrt., a Pannon Takarék Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülésével lerakják az új, univerzális kereskedelmi bank alapjait, amely ezzel egyidejűleg átveszi a Takarék Csoport központi bankjának hitel- és betétállományait is. Az elmúlt évtizedek legjelentősebb pénzpiaci megújulásának részeként a korábbi, több mint száz kis takarékból egyetlen, korszerű bank jön létre Takarékbank néven, amely az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezik majd - közölte a Takarék Csoport.



A közgyűlés arról is döntött, hogy a központi bank teljes betét- és hitelállományát a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-re ruházza át 2019. április 30-i fordulónappal, így az állomány - és ezzel az átruházásban érintett ügyfelek is - az újonnan létrejövő univerzális kereskedelmi bankhoz, új nevén Takarékbankhoz kerül - írják a közleményben.



A Takarék Csoport csaknem 2500 milliárd forintos konszolidált mérlegfőösszege és 6,5 százalékot meghaladó piaci részesedése alapján Magyarország negyedik legnagyobb bankcsoportja és a magyar pénzügyi rendszer meghatározó szereplője a közlemény szerint. Tagjai a szövetkezeti hitelintézetek, központi bankjuk a nevét most megváltoztató MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., valamint a takarékszövetkezetek szabályszerű működését biztosító Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ). A csoport tagjaként működik a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarék Jelzálogbank Nyrt. is, valamint egyéb, faktorálással, lízinggel, informatikával, alapkezeléssel és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok, leányvállalatok.



A csoport 2018. november 30-án elfogadott üzleti stratégiájának megfelelően a 12 takarékszövetkezet, 2 regionális bank, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. fokozatos egyesítésével 2020-ra végleges formát ölt az új kereskedelmi bank.