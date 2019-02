Felsőoktatás

Új vagyonkezelői alapítvány jön létre a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójaként

Az egyetem versenyképességének növelése a célja annak a vagyonkezelői alapítványnak, amely Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány néven, az új működési modell alapján jön létre a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójaként.



Trócsányi László igazságügyi miniszter a vagyonkezelői alapítvány mint új típusú alapítványi forma jövőbeni működési szabályrendszerét ismertetve hétfői budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a vagyonkezelő alapítvány magáncéllal, családi vagyonok professzionális kezelésére és közcéllal, fenntartói feladatok ellátására, így a felsőoktatás számára is kiváló lehetőséget kínál.



A törvényben, külföldi példák alapján, az alapítvány számára kötelező tőkeminimumot írtak elő, ami 600 millió forint, és a működés további garanciális elemeit is tartalmazza az új jogszabálytervezet, így a magasabb létszámú kuratóriumot, kötelező könyvvizsgálat és felügyelőbizottság működtetése mellett a vagyonellenőr szerepét.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter közölte: az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány alapító vagyona a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt. 10-10 százalékos részvénypakettje, amelynek piaci összértéke nagyságrendileg 380 milliárd forint. A részvények osztalékhozama fordítható az egyetem céljainak megvalósítására.



Emellett a kormány döntése alapján az egyetem ingó és ingatlanvagyona július 1-től az egyetem tulajdonába kerül. A miniszter elmondta, hogy az egyetem javára megvásárolásra kerül a Wingprojekt6 Kft., amely az egyetem egyik - jelenleg PPP formájában használt - oktatási épületének tulajdonosa.



Lánczi András, az egyetem rektora reményét fejezte ki, hogy az általuk megvalósítandó modell más intézmények számára is példa lesz.



Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja, miniszteri biztos kiemelte, hogy a Corvinus Ösztöndíj a hallgatók számára továbbra is biztosítja az egyetemen az ingyenes továbbtanulás lehetőségét, valamint elmondta, hogy a munkavállalók számára a felsőoktatási törvény átmeneti garanciális szabályokat fogalmaz meg a közalkalmazotti státuszból a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyba történő áttérésre.