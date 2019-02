AMC

Hét magyar kiállító mutatkozik be az orosz PRODEXPO szakkiállításon

Hét magyar kiállító mutatkozik be Oroszország legnagyobb élelmiszeripari és ital szakkiállításán, a PRODEXPO-n az Agrármarketing Centrum közösségi strandján 2019. február 11-15. között - tájékoztatta az Agrármarketing Centrum hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint a magyar kiállítók borokat, zöldség-gyümölcs konzerveket, ketchup, mustár, szósz termékeket, bébiételeket, libamáj konzerveket, egészséges élelmiszereket, mézet mutatnak be a 122 négyzetméteres területen.



Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója a közlemény szeint elmondta, hogy a kiállításon való magyar részvételnek a visszajelzések szerint évről-évre kézzelfogható gazdasági hozadéka van. Több magyar mezőgazdasági-élelmiszeripari vállalat fektetett be, és helyezett üzembe jelentős beruházásokat Oroszországban, részint ennek az eredménye, hogy a magyar mezőgazdaság jelen van az orosz piacon, és a magyar élelmiszeripari export bővül - tette hozzá.