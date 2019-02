Világgazdaság

A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata

hirdetés

A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő összesen hat felülvizsgálatot tervez 2019-ben.



Az idei menetrendek alapján először a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) vizsgálja a magyar szuverén besorolásokat. A cég Magyarország első értékelési időpontját február 15-ére tűzte ki, ezután augusztus 16-án veszi napirendre ismét a magyar adósosztályzatokat.



A kialakult gyakorlatnak megfelelően az S&P várhatóan péntek éjjel, az európai és a fő amerikai piacok zárása után jelenti be döntését Londonban.



A Fitch Ratings február 22-én végzi el a magyar szuverén besorolások első értékelését, a második felülvizsgálatot pedig az S&P második időpontjával azonos napra tűzte ki.



A Moody's Investors Service ugyancsak két időpontot jelölt ki: május 3-át és október 25-ét.



A három globális hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban - a Fitch Ratings és az S&P Global Ratings "BBB mínusz", a Moody's Investors Service ugyanennek megfelelő "Baa3" osztályzattal, vagyis a befektetési ajánlású kategória alapszintjén - tartja nyilván Magyarországot.



A Fitch Ratings és az S&P egyaránt felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást tart érvényben a magyar szuverén adósosztályzatra, a Moody's magyar államadós-besorolásának kilátása stabil.



A Fitch a térség szuverén adósminőségi mutatóiról összeállított, 2019-re szóló, Londonban ismertetett éves helyzetértékelésében egyenes utalást tett arra, hogy az idén több közép- és kelet-európai ország adósminősítése javulhat.



A cég felidézte, hogy a közép- és kelet-európai régióban Magyarországgal együtt hét államadóst tart nyilván pozitív besorolási kilátással, és mivel e pozitív kilátások már 2017 óta érvényben vannak, adósosztályzatukról a Fitch valószínűleg idén döntésre jut.



A Fitch Ratings megfogalmazása szerint a pozitív és a negatív osztályzati kilátások 7:1 arányú regionális megoszlása "felfelé ható minősítési lendületet ad" a térségnek 2019-ben.



A cég a tágabb feltörekvő európai térségben Törökországra tart érvényben negatív kilátást.



A Moody's minap Londonban bemutatott legújabb átfogó térségi helyzetértékelésében azt állapította meg, hogy Közép- és Kelet-Európa EU-gazdaságai általánosságban stabil hitelképességi helyzetben kezdték a 2019-es évet, de számolniuk kell azzal, hogy a külső környezet az idén kedvezőtlenebb lesz a tavalyinál.



A hitelminősítő az euróövezetben a tavalyi 2,1 százalékról 1,9 százalékra lassuló idei növekedéssel számol, és várakozása szerint ezt a lassulást a keleti EU-gazdaságok is megérzik.



A Moody's tanulmánya szerint ugyanakkor a cég által vizsgált nyolc keleti EU-tagállam, köztük Magyarország gazdasága a várható lassulás ellenére az idén is az Európai Unió átlagát meghaladó ütemben növekszik.

A Moody's a magyar gazdaságban 3,4 százalékos növekedést vár az idén a 2018 egészére általa becsült 4,3 százalékos GDP-bővülés után.