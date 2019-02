Szakértő

Már tapasztalhatók a következő gazdasági válságra utaló jelek

Hosszú távú, fenntartható fejlődésre kell berendezkednie az országnak, és nem arra koncentrálnia, hogy továbbra is 4-5 százalékkal emelkedjen évente a bruttó hazai termék (GDP) - mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A szakértőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy egyes közgazdászok szerint már tapasztalhatók a következő gazdasági válságra utaló jelek. Csath Magdolna kifejtette: a pesszimisták válságról beszélnek, mások pedig azt mondják, az eddigi konjunktúra lassul majd, és kicsit alacsonyabb szinten "állnak be" a növekedési adatok.



Az a fontos - tette hozzá -, hogy a viszonylag bizonytalanná váló világban - ahol sok a kockázati tényező - stabilitásra, fenntarthatóságra, hosszú távú fejlődésre rendezkedjen be az ország. Jelezte: a válságálló képesség is nagyon fontos ebben a gazdasági környezetben.



A szakértő szerint az államnak ehhez sok eszköze van, példaként a fiskális eszközök mellett a kisvállalkozások helyzetbe hozását és a regionális különbségek csökkentését említette.