30 milliós bírság jogsértő nyilvános részvényértékesítés miatt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 30 millió forintra bírságolta a Crown Trade Kft. és a DPD Trade Kft. társaságokat, amelyek az általuk alapított Gaudium Invest Zrt. zárt körben kibocsátott részvényeit jogsértő módon ajánlották fel nyilvános értékesítésre. 2019.02.08 12:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MNB pénteki közleménye szerint a jegybank már a piacfelügyeleti vizsgálat megindításakor megállapította, hogy az eljárás közben felszámolás alá került Crown Trade Kft. és a DPD Trade Kft. társaságok - a cégformájukra tekintettel - nem minősülhetnek nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának, ezáltal nem voltak jogosultak értékpapírok nyilvános értékesítésre történő felajánlására.



A jegybanki eljárás feltárta, hogy a két társaság a Gaudium Invest Zrt. zárt körben kibocsátott törzsrészvényeire vonatkozóan (közreműködők útján) nyilvános értékesítési ajánlatokat tett közzé. Ezek eredményeként a társaságokkal több személy kötött részvényvásárlásra vonatkozó szerződést és szerzett a Gaudium Invest Zrt. által korábban zárt körben kibocsátott részvényeket.



A befektetők - a valós névérték töredékének megfelelő - előleg megfizetését követően tulajdonosként rendelkezhettek a Gaudium-részvényekkel, így többek között azokat névértéken tudták felhasználni önerő igazolásaként vagy fedezetként különböző ügyletekhez, pályázatokhoz.



A társaságok az alapvető befektető-védelmi előírásokat is figyelmen kívül hagyták, ugyanis a nyilvános értékesítéshez nem készítettek kibocsátási tájékoztatót és hirdetményt, továbbá befektetési szolgáltatót sem vettek igénybe a forgalmazáshoz.



Az MNB a Crown Trade Kft. "f. a."-t 19 millió forint, a DPD Trade Kft.-t pedig 11 millió forint felügyeleti bírsággal sújtotta.



A bírság összegének meghatározásánál a jegybank súlyosító körülményként vette figyelembe többek között, hogy a jogsértő tevékenység több éven keresztül, huzamosabb ideig állt fent.



A Gaudium Invest Zrt. esetében a jegybank a piacfelügyeleti eljárást intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette, azonban a társaság törvénysértő működése miatt az illetékes cégbíróságnál törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett. Az MNB az eljárása során beszerzett adatok alapján költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett - olvasható a jegybanki dokumentumban.