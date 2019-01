Munkabeszüntetés

Megállapodott az Audi és a szakszervezet

Megállapodott szerda délután az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) az idei évi bérekről, tájékoztatta a győri székhelyű vállalat az MTI-t.

Az Index.hu cikke szerint a győri Audi-gyárban összesen nagyjából 13 200 ember dolgozik, közülük kilencezren az Audi Hungária Független Szakszervezet tagjai. Az érdekképviselet követelési tartalmazzák, hogy a bérmegállapodást egy évre rögzítsék, úgy, hogy:



- az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg,

- az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be,

- kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen,

- a választható béren kívüli juttatás keretösszegét a jelenlegi 620 ezer forintról 787 ezer forintra növeljék,

- fejlesszék tovább a lojalitás bónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt.



Az Audi azzal érvelt korábban, hogy a 10 százalék fölötti béremelés veszélyeztetné, hogy az üzemben jelenleg gyártott modellek mellé újabb modell érkezzen, és azt is elmondták, hogy egy ilyen mértékű béremelés szerintük veszélyeztetheti a gyár jövőbeli darabszámait is.



Aztán a múlt héten kezdődött leállás már más üzemek működésére is kihatással lett, ahova a győri gyárból érkeznek alkatrészek. A sztrájk a pozsonyi VW- és az ingolstadti Audi-gyárban is részleges vagy átmeneti leállást okozott.