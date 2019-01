Világgazdaság

A Sberbank eladná részesedését a horvát Agrokor cégben

A legnagyobb orosz bank, a Magyarországon is érdekelt Sberbank azt tervezi, hogy eladja 39,2 százalékos részesedését a legnagyobb horvát élelmiszertermelő és kiskereskedelmi cégben, az Agrokorban.



A Sberbank sajtóosztálya az Interfax orosz hírügynökséggel azt közölte, hogy a tulajdonrész eladása függ az ártól és a vevőtől. A Sberbank jelezte: "A vevő kiválasztásakor komoly felelősséget érez azokkal az országokkal szemben, ahol jelen van az Agrokor".



A Szlovéniában, Boszniában, Szerbiában és Magyarországon is érdekelt cégcsoporton belül mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.



A Sberbank 2014 áprilisában 600 millió euró hitelt nyújtott az Agrokornak. Két hónappal később az Agrokor 452 millió euróért többségi részesedést szerzett a Mercator cégben, amely a Balkán legnagyobb élelmiszer kiskereskedelmi vállalata több mint 2 ezer bolttal. A Sberbank 2016 májusában további 350 millió eurót adott a horvát cégnek.



2016-ban csődközelbe került a 93 százalékban magántulajdonban lévő mamutvállalat - amely Horvátország legnagyobb munkáltatója és legnagyobb földbirtokosa -, de elkerülte az összeomlást a 2017 áprilisban a parlament által gyorsított eljárásban elfogadott törvény révén. Ez lehetővé teszi stratégiai cégeknek, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárást kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást, de a folyamatot számos botrány övezte. Időközben lemondott a kormány által az Agrokor élére kinevezett rendkívüli kormánybiztos, valamint Martina Dalic volt gazdasági miniszter is.



A Sberbank úgy szerzett részesedést a horvát cégben, hogy tavaly júliusban a válságmenedzsment az adósság fejében részesedés átadását javasolta a Sberbanknak, amely így 39,2 százalékos tulajdonhányadhoz jutott. Az Agrokor egy másik orosz hitelezője, a VTB Bank 7,5 százaléknyi részesedést kapott. Az Agrokorban ezen felül egyebek között a kötvénytulajdonosok 25 százalékos, a horvát bankok 15,3 százalékos, a beszállítók 4,7 százalékos tulajdonrészhez jutottak.