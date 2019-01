Diplomácia

Nagykövetekkel tárgyalt Nagy István agrárminiszter

A közös uniós agrárpolitikáról, a GMO-mentes állati takarmányokról és a védjegypolitikáról egyeztetett Nagy István agrárminiszter Pascale Andreanival, Franciaország budapesti nagykövetével kedden, továbbá a nap folyamán hivatalában fogadta Mohammed Abdulhadi al-Matrafít, Szaúd-Arábia nagykövetét is, akivel egyebek mellett a kereskedelmi lehetőségeket tekintették át.



Az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a tárcavezető a francia nagykövettel folytatott megbeszélésen arról beszélt, hogy Budapest és Párizs hagyományosan jó kapcsolatokat ápol egymással a mezőgazdasági és környezetügyi együttműködések területén.



A magyar mezőgazdaság legfőbb feladata a feldolgozottsági szint növelése, az öntözés fejlesztése és a generációváltás elősegítése, a kutatás-fejlesztés eredményeinek az agráriumba történő beillesztése - fejtette ki a miniszter.



Nagy István jelezte, az idei év legfontosabb témája a közös uniós agrárpolitika (KAP), amelynek költségvetésén és részletszabályain egyaránt sok múlik. Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is erős KAP-ban érdekelt. Hozzátette: az együttműködés keretei közt kialakított új támogatási rendszer mintegy 9 milliárd euró közvetlen termelői segítséget jelent a szektornak 2020-ig. Kitért arra is, hogy Magyarország nagyon aktív szereplő abban, hogy a lehető legjobb kompromisszumot érjék el a tagállamok.



Szaúd-Arábia nagykövetével az agrár-külkereskedelemről, a magyarországi befektetések és a biztonságos húsellátás lehetőségeiről, valamint a kutatás-fejlesztésben történő együttműködésről folytatott megbeszélést Nagy István. A miniszter fontos előrelépésnek tartja, hogy Magyarország megkapta az engedélyt a vöröshús Szaúd-Arábiába történő exportálására. Az agrárminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország magas színvonalú és feldolgozottságú élelmiszergazdasági, állati eredetű és malomipari, továbbá fagyasztott zöldség és gyümölcs termékekkel rendelkezik.



A szaktárca tájékoztatása szerint az agrárminiszter a japán nagykövettel is tárgyalt.