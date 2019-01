Gazdaság

Még idén Budapestre költözik a Nemzetközi Beruházási Bank székhelye

A magyar piacon már eddig is aktív bank közvetlen jelenléte tovább bővíti a magyar vállalatok rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat. 2019.01.17 18:02 MTI

A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) magyarországi székhelye várhatóan 2019 második felében nyílik meg, a tervek szerint a teljes központ két-három éven belül települ Magyarországra - emelte ki Varga Mihály pénzügyminiszter Nyikolaj Koszovval, a pénzintézet elnökével folytatott megbeszélését követően, csütörtökön.



A Pénzügyminisztérium (PM) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a miniszter rámutatott: a magyar piacon már eddig is aktív bank közvetlen jelenléte tovább bővíti a magyar vállalatok rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat, és Budapest a közép-kelet-európai térség egyik legjelentősebb pénzügyi központjává válhat.



Varga Mihály az elmúlt év egyik legjelentősebb pénzügypolitikai hírének nevezte a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének Budapestre költözését. A pénzintézet kormányzótanácsa tavaly decemberben hozott erről határozatot, az erről szóló megállapodást még januárban aláírhatják - mondta a pénzügyminiszter.



Varga Mihály arra is felhívta a figyelmet: az NBB döntésében fontos szerepet játszott, hogy Magyarország évek óta a térség egyik legstabilabban működő állama. Kiemelte: a magyar gazdaság 2018-ban is jól teljesített, két évtizede nem látott mértékben bővült a gazdaság teljesítménye. Ennek hátterében számos tényező, köztük a hatéves bérmegállapodás, az otthonteremtés minden eddiginél jelentősebb támogatása, illetve a gazdaságfehérítő intézkedések állnak, egyúttal a tavalyi egész évet fegyelmezett fiskális politika jellemezte.



Magyarország mára bekerült a világ tíz legjobb befektetési célpontja közé - mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, tavaly 98 külföldi nagyberuházás érkezett az országba, amellyel 17 ezer új munkahely létesült Magyarországon, ezeknek a beruházásoknak az összértéke pedig meghaladta az 1380 milliárd forintot.



A jelenleg moszkvai székhelyű, multilaterális Nemzetközi Beruházási Bank fejlesztési projektekre, beruházásokra nyújt közép- és hosszú távú hiteleket.