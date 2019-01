Élelmiszerbiztonság

Nébih: allergiás reakciót okozhatnak a dennree leveskockák és szárított zöldségkeverékek

Az osztrák gyártású termékekből több mint tíz uniós országba - köztük Magyarországra is - érkezett, és több forgalmazóhoz is került belőlük. 2019.01.15 17:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forrás: Nébih

Allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél a dennree leveskockák és szárított zöldségkeverékek, a termékek visszahívását már kezdeményezte a német nagykereskedő - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden a honlapján.



A Nébih - német riasztás alapján - az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül értesült arról, hogy a dennree "zellert nem tartalmazó" felirattal ellátott termékeiben zellert találtak.



Az osztrák gyártású termékekből több mint tíz uniós országba - köztük Magyarországra is - érkezett, és több forgalmazóhoz is került belőlük.



A német nagykereskedő, a dennree Naturkost GmbH termékvisszahívást kezdeményezett. A visszahívás a minőség-megőrzési időtől, valamint tételazonosítótól függetlenül a Nébih honlapján felsorolt valamennyi termékre vonatkozik.



Az Európai Unióban jogszabály írja élő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergiát vagy intoleranciát okozó összetevőket, így a zellert is.