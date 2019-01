Üzlet

Az MNB eltiltotta tevékenységétől az Y-Gen Financial Kft.-t

Az ausztrál társaság tavaly október 11-től fizetésképtelenség miatt felszámolás alatt áll, és tevékenységi engedélyét az ausztrál pénzügyi felügyelet (ASIC) visszavonta. 2019.01.09 14:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Magyar Nemzeti Bank eltiltotta a portfoliókezelési és ügynöki tevékenység végzésétől az Y-Gen Financial Kft.-t, s a társaságot az engedély nélküli működés miatt összesen 6,5 millió forint bírsággal sújtotta - tájékoztatta erről az MNB szerdán az MTI-t.



A közleményben kiemelték: az ügy kapcsán a jegybank már 2017-ben figyelmeztette a fogyasztókat, büntetőfeljelentést tett, illetve az adatvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezte.



A jegybank vizsgálata során feltárta, hogy az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére, illetve a közvetített befektetők számára portfóliókezelési tevékenységet is végzett.



Az ausztrál társaság tavaly október 11-től fizetésképtelenség miatt felszámolás alatt áll, és tevékenységi engedélyét az ausztrál pénzügyi felügyelet (ASIC) visszavonta.



A befektetők a Direct FX-szel szemben esetlegesen fennálló követeléseik érvényesítése érdekében közvetlenül kapcsolatba léphetnek az ASIC-kal a honlapján megadott módokon, illetőleg közvetlenül fordulhatnak a Direct FX felszámolójához is - közölte a jegybank.



Az MNB felhívta a fogyasztók figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt mindig ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató, ügynök rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel. A tőkeáttételes befektetési termékek, például az FX és CFD termék igénybevétele esetén érdemes meggyőződni arról is, hogy a befektetési vállalkozás és az általa kínált termék megfelel-e az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság által meghatározott korlátozásoknak.



Az engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatókról az MNB honlapján, ügyfélszolgálatán, illetve a vidéki Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózaton keresztül lehet tájékozódni.