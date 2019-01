Gazdaság

Közgazdász: az összes makro mutató jól alakult 2018-ban

Az összes makro mutató jól alakult 2018-ban - mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



A közgazdász elmondta: a GDP növekedése gyorsult, az adósságállomány a GDP-hez mérve csökkent, a költségvetési hiány is rendben van.



A 8 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emelésről elmondta: az elmúlt 10 évet nézve a magyar minimálbér nagyon alacsony szintről indult. A másik három V4-es országhoz viszonyítva 2009-ben 70-75 százalék körüli volt a magyar minimálbér, most ez nagyjából 95 százalék lesz. Ez felzárkózást jelent, de a nagy lemaradás miatt, így sem hozzuk be a V4-eket - mondta.



A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy Kelet- és Dél-Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban segíteni kell a kisvállalkozásokat abban, hogy a megemelt béreket úgy tudják finanszírozni, hogy megőrizzék sikerességüket, erősíthessék a gazdaságot. Úgy értékelt, a hazai kisvállalatok helyzetbe hozása a következő időszakban is fontos állami feladat lesz.



Csath Magdolna jónak nevezte, hogy a katásoknál felemelték az áfamentes határt. Ugyanis - mint kiemelte - ez jelentősen csökkenti az adóbürokráciát. Kiemelte továbbá, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kisvállalkozásoknak is nagyobb körben készíti el az adóbevallást.