Gazdaság

Jövőre mérséklődhet az ingatlanok drágulása

hirdetés

Az Ingatlan.com szakértője szerint jövőre is folytatódhat az ingatlanok drágulása, ugyanakkor az áremelkedés mértéke várhatóan az ideinél mérsékeltebb lesz.



Balogh László az M1-en arról beszélt, a fővárosban idén 20-30 százalékos volt a drágulás és az ország többi nagyvárosa is felzárkózott a dinamikus áremelkedésben.



Szólt arról is, hogy Budapest belvárosában már minden harmadik lakást külföldiek vásárolnak meg.