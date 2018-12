Üzlet

Forbes: Mészáros Lőrinc Magyarország leggazdagabb embere

Gattyán György tavaly óta nem rontott, de nem is javított a helyezésén, 244,7 milliárd forintjával a harmadik helyet érdemelte ki.

A tavalyi rekordugrás után, amikor egy év alatt húsz helyet javított a helyezésén a leggazdagabb magyarok listáján, az egykori gázszerelő felért a csúcsra: a Forbes listája alapján 2018-ra az egykori gázszerelő, Mészáros Lőrinc lett Magyarország leggazdagabb embere soha nem látott vagyonnal, 381,3 milliárd forinttal.



Ezzel letaszította az élről az OTP-vezér Csányi Sándort, akinek a lap számításai szerint mintegy 70 milliárd forinttal kisebb vagyona van - írta a 24.hu.



Gattyán György tavaly óta nem rontott, de nem is javított a helyezésén, 244,7 milliárd forintjával a harmadik helyet érdemelte ki.



A negyedik helyen Demján Sándor örökösei állnak, míg az ötödik helyezett Veres Tibor lett.



A lap összesítése szerint az első 10 legvagyonosabb emberből mindenki jó évet zárt, kivéve Bige Lászlót, akinek már tavaly is csökken a vagyona. Cégét, a Nitrogénműveket egy százmilliárdos fejlesztés végrehajtása után nagy adósság nyomja, ráadásul novemberben a hatóságok is megszállták a gyárat.



A felcsúti milliárdos, aki gazdagabb, mint az angol királynő, néhány évvel ezelőtt a sikeréről azt mondta: abban, hogy eljutott idáig, „bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye”.